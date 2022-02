PÅ HVER SIN SIDE AV KRIGEN: Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukraina: Skal holde samtaler med Russland

Representanter for Ukraina og Russland skal møtes og holde samtaler nær grensen mot Hviterussland, ifølge det ukrainske presidentskapet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha snakket med Hviterusslands president Alexander Lukashenko.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skal møte den russiske delegasjonen uten forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær elven Prypjats, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

Videre står det at «Hviterusslands president Alexander Lukasjenko har tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og missiler stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur».

– Vi vil møtes på grensen til Hviterussland og vi drar dit for å høre hva Russland har å si. Vi drar dit uten noen tidligere samtaler, forhåndsavtaler om hva utkommet vil være, vi drar dit for å lytte, og for å si hva vi mener om krigen og Russlands handlinger, sier utenriksminister Dmytro Kuleba på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han beskriver det at Russland tilsynelatende er villige til å snakke uten krav som «en seier for Ukraina».

– I dag var vi nære til å få Hviterussiske tropper inn i vårt land. Så i tiden fra nå til samtalene er over har president Lukasjenko forsiktet oss om at ingen hviterussiske tropper skal inn. Dersom resultatet fra samtalene er fred og slutten av krig, så ønsker vi det velkomment.

Tidligere har Russland uttrykt ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i andre land.

Nyheten om samtalene kom like etter at Vladimir Putin varslet at han øker beredskapen knyttet til landets atomvåpen som følge av den spente situasjonen. I en TV-tale søndag viste Putin til det han kalte aggressive uttalelser fra Nato og de økonomiske sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland.