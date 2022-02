PÅ HVER SIN SIDE AV KRIGEN: Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Russisk nyhetsbyrå: Samtaler mellom Russland og Ukraina utsatt til mandag

Representanter for Ukraina og Russland skal møtes og holde samtaler nær grensen mot Hviterussland, ifølge det ukrainske presidentskapet. Men krigen er ikke over i morgen, ifølge ekspertene.

Det russiske nyhetsbyrået RIA melder at forhandlingene mellom Russland og Ukraina er utsatt til mandag morgen av praktiske grunner.

Opprinnelig skulle partene møtes søndag kveld.

Det er den hviterussiske statsviteren Jurij Voskresenskij som opplyser til RIA at den ukrainske delegasjonen har trøbbel med å komme på en sikker måte fram til stedet ved grensen mellom Ukraina og Hviterussland der samtalene skal foregå.

Også president Zelenskyjs pressetalsmann Sergej Nikiforov bekrefter at møtet er utsatt på grunn av «vanskelig logistikk».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj meldte søndag morgen at partene ville møtes etter å ha snakket med Hviterusslands president Alexander Lukasjenko.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skal møte den russiske delegasjonen uten forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær elven Prypjats, skrev Zelenskyj på Telegram.

Videre skrev han at «Hviterusslands president Alexander Lukasjenko har tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og missiler stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur».

Men i en uttalelse litt senere søndag ettermiddag, er ikke Ukrainas president veldig optimistisk for utfallet:

– Jeg tror ikke samtalen vil føre til resultater, men de må få prøve.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier på en pressekonferanse at de sender forhandlere for å høre hva Russland har å si.

– Vi drar dit uten noen tidligere samtaler, forhåndsavtaler om hva utkommet vil være, vi drar dit for å lytte, og for å si hva vi mener om krigen og Russlands handlinger.

Han beskriver det at Russland tilsynelatende er villige til å snakke uten krav som «en seier for Ukraina».

– Dersom resultatet fra samtalene er fred og slutten av krig, så ønsker vi det velkomment.

Usikker på om noe vil komme ut av samtalene

Marianne Riddelvold, forsker ved NUPI og professor ved Høgskolen i Innlandet, sier at samtaler alltid er en godt tegn.

– Det er en bra ting når man sier seg ville til å snakke sammen. Hva som kommer ut av et første møte, er usikkert, sier Riddervold.

– Men det er i hvert fall en start.

Riddervold mener at de omfattende sanksjonene mot Russland har satt et mye større press på den russiske presidenten enn han forventet.

– Nå blir Putin virkelig presset på alle fronter. Luftrom er stengt for russiske fly, Russland stenges ute fra Swift-systemet, og at landet kan miste tilgang til midlene sine fra sentralbanken.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Samtidig utdyper Riddervold at store deler av den russiske befolkningen ikke støtter lederens invasjon av nabolandet.

At stadig flere land, deriblant Tyskland, vil sende militære våpen til Ukraina, skaper også økt press på Russland, sier forskeren.

– At så mange nasjoner i tillegg er villig til å gå inn med mer våpen, utstyr og forsyninger, viser hvor god EU kan være i en krise. De presser nok Putin mye mer enn han hadde sett for seg.

Unike sanksjoner

Tidligere har Russland uttrykt ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i andre land.

Nyheten om samtalene kom like etter at Vladimir Putin varslet at han øker beredskapen knyttet til landets atomvåpen som følge av den spente situasjonen. I en TV-tale søndag viste Putin til det han kalte aggressive uttalelser fra Nato og de økonomiske sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland.

Riddervold omtaler responsen fra vesten som enestående.

– Jeg tror at sanksjonene nå virker så bra fordi de er helt unike. De europeiske landene er villige til å ta store kostnader for å hjelpe Ukraina. Sanksjonene som er satt i gang vil koste mange land dyrt, sier hun.

Hun understreker at de varslede samtalene riktignok ikke vil bety at krigen er over i morgen.

– Jeg tror ikke det kommer så mye ut av disse samtalene, første skritt nå er å begynne å snakke om å snakke sammen.

Hvor stor forskjell samtalene vil utgjøre, kommer an på hvor stor troen er på at en forhandlingsløsning er mulig i en slik krigssituasjon, sier forskeren. Tusenkronersspørsmålet er i hvor stor grad partene vil møtes på midten.

– Det sier litt når man først går hardt inn militært og tror Ukraina vil kapitulere, og nå vil de forsøke å snakke sammen. Ingen ønsker på lang sikt å være i krig. Men så må begge sider være villige til å gi. Det er det som er det store spørsmålet, hvor mye man vil kreve og hvor mye man vil gi tilbake.

– Det er en sped begynnelse, men det er en god start.