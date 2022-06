NATO-STØTTE: Cybertrusler er på Natos agenda, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er på toppmøte i alliansen i Madrid.

Støre etter hackerangrepet: Advarer mot nye cybertrusler

MADRID (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at dataangrepet mot Norge de siste dagene ikke har gjort store skader. Men han advarer likevel mot å spille ned cybertruslene.

Publisert: Nå nettopp

– Cybertrusler er på Natos agenda, sier Støre til VG i Madrid torsdag, hvor han deltar på siste dag av Natos toppmøte for stats- og regjeringssjefer.

Regjeringens foreløpige vurdering er at Norge ikke ble så hardt rammet denne gang. Myndighetene mener det er sannsynlig at en russisk hackergruppe sto bak. Eventuell forbindelse til russiske myndigheter er ikke noe Støre vil spekulere i.

– Så langt forstår jeg på NSM at det vi nå har opplevd, ikke har ødelagt infrastruktur. Jeg ser at Forsvaret sier det er mer hærverk, sier han.

Men Støre advarer mot å ta lett på cyberforsvar:

– Cybertrusselen er det ingen grunn til å spille ned. Den må vi leve med og bli kjent med, sier han.

– Vi har fra regjeringens side gitt mer ressurser til NSM for å bli gode på forebygging. Også her må vi få til bedre samarbeid med landene rundt oss for å forbedre oss, sier Støre.

På toppmøtet i Madrid er medlemslandene i Nato enige om å satse mer på å bygge et sterkere forsvar mot cybertrusler og hybride trusler.

– Legg bort naiviteten

Venstre-leder Guri Melby sier at regjeringen må si hvem som står bak så fort de vet det, enten det er snakk om den russiske staten eller organisasjoner.

– Dette er ikke det første angrepet. Det kommer til å komme mange flere, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

Hun peker på det som heter attribuering i det diplomatiske språket.

– Dette er ikke noen som har køddet på gutterommet. Dette er del av en krigføring, sier hun.

– Vi må legge bort naiviteten og ta problemet på et helt annet alvor enn frem til nå. Slike angrep er en del av verktøykassen Russland bruker for å ramme Vesten og verdiene vi står for, særlig etter krigføringen i Ukraina, sier hun.

MER ÅPENHET: Guri Melby mener at sikkerhetstjenestene må være mer åpen om konkrete trusler og hendelser.

– Må få vite om det

Melby kaller Russlands invasjon av Ukraina et veiskille for hybride trusler.

– Vi må gå gjennom alle strategiene vi har lagt og se et blikk på om vi gjør nok og de rette tingene. Jeg tror konklusjonen blir at man ikke gjør nok, sier Melby.

Melby ber om et løft på IT-sikkerhet i samfunnet og mer åpenhet fra de hemmelige tjenestene om konkrete trusler.

Les også: Nato-sjefen bekrefter: Bruker etterretning for å avskrekke Russland

– Jeg mener at det er helt nødvendig at befolkningen i større grad for kjennskap til denne type hendelser og trusler. Når man oppdager mediesaker som stammer fra fake news eller en eller annen russisk nettside, så må folk få vite om det, sier hun.

ADVARTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg delte etterretning for å avskrekke Russland før invasjonen av Ukraina. Her sammen med USAs president Joe Biden og Spanias statsminister Pedro Sanchez på Nato-toppmøtet i Madrid.

Frykter flere angrep

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at sporene peker mot Russland.

- Det er ingen tvil om at angrepet som kom i går er en type angrep som er egnet til å skape frykt og kaos. Det er sannsynligvis også hovedhensikten, sier Søreide.

Hun sier at regjeringen selv må bestemme om de vil attribuere angrepet mot Russland, som betyr at de mener staten står bak:

- Det er mye som gjennom selve angrepet tyder på at det kommer fra Russland. Vurderingen i dette tilfellet tror jeg er relativt enkel. En attribuering betyr ikke at det blir slutt på angrep, men at det blir større oppmerksomhet og årvåkenhet på det i Norge, sier hun.

STYRTE LANDET: Ine Eriksen Søreide var utenriksminister i Erna Solbergs (H) regjering.

Søreide roser de hemmelige tjenestene i Norge for å være åpne.

Hun sier at et av de viktigste grepene mot cybertrusler er Norges nye etterretningslov, som lar de hemmelige tjenestene se på datatrafikk som går inn mot Norge.

– I dag er vi avhengig av informasjon fra partnere for å kunne fange opp dette. Loven gir Norge en kapasitet til å gjøre det selv, sier Søreide.

– Det gjør at E-tjenesten blir bedre i stand til å oppdage og avverge angrep, sier hun.

Loven er allerede innført, men paragraf 7.3 ble utsatt og er nå ute på høring. Den handler om hva staten kan pålegge teleselskapene.