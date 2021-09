forrige









UNDERVISNING: Fra en engelskundervisning i Kabul. Til nå har jentene i 7–12. klasse på skolen ikke fått lov til å komme tilbake.

Slik er Talibans Kabul: Kun småjenter får gå på skolen

KABUL (VG) Skolene i Afghanistan har åpnet igjen. Men mange jenter får ikke lov av Taliban til å vende tilbake til skolebenken.

Publisert: Nå nettopp

Med en gang døren til klasserommet åpnes og VG kommer inn i rommet, får de unge jentene beskjed av læreren om å justere på hijaben slik at håret dekkes helt.

Så fortsetter læreren med engelskundervisningen:

«Good morning students», sier læreren.

«Good morning teacher», sier skoleklassen i kor.

«How are you?», spør læreren.

«I’m fine, thank you», svarer elevene.

På Soria-skolen midt i hovedstaden Kabul har ikke alle elevene fått lov av Taliban til å komme tilbake.

Fremdeles nekter de nye makthaverne jenter i 7–12. klasse å returnere til skolene. Kun gutter har fått lov til å vende tilbake til skolegang på ungdoms- og videregåendetrinnet.

Se mer om den nye skolehverdagen i Afghanistan her:

Taliban 2.0

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid har uttalt at skolene snart skal åpne for flere jenter, og at de jobber for å finne ut hvordan det kan skje. De har sagt de blant annet må finne ut av hvordan jentene skal transporteres.

– Forrige gang Taliban regjerte kunne ikke jenter gå på skolen. Jeg fikk heller ikke jobbe da, forteller overlærer Muslina Azizi.

Hun har jobbet på skolen i 33 år, og under flere regjeringer.

Etter at Taliban sjokkerte verden i sin lynoffensiv i august har de nok en gang tatt tilbake makten. Denne gangen fra den afghanske regjeringen som Vesten, og Norge, har støttet i 20 år.

VG måtte søke om godkjenning fra Taliban for å få besøke en skole, men det ble ikke lagt noen føringer på hvilken skole vi skulle skrive om.

– Taliban har endret seg. Bare det at jeg kan stå her og snakke med en mann er en stor endring, mener overlærer Muslina Azizi.

Læreren mener at det at Taliban har fått utdanning er grunnen til at jenter i det hele tatt har fått lov til å komme tilbake på skolen.

– Første gang Taliban styrte var de ikke utdannet. Nå har de studert mer, bruker teknologi og er blitt kjent med det moderne liv, forteller hun.

TYSKFINANSIERT: Skolen er blitt finansiert ved hjelp av tyske bistandsmidler.

Jobb i henhold til sharia

Læreren har fremdeles en tydelig oppfordring om at jenter og kvinner må inkluderes i samfunnet som nå styres av Taliban.

– Jenter er også en del av samfunnet og bør få jobbe for deres fremtid, slik at de også kan støtte deres nasjon, forteller Azizi.

– Jenter, som gutter, har rett til å jobbe, og de kan også være lederne og forsørgeren i familien, forteller hun.

Private universiteter er nå åpne for kvinner og menn, men alle de offentlige er stengt.

Den nye Taliban-regjeringen, som består av kun menn, har sagt at universitetene som til nå ikke har hatt kjønnssegregering, skal innføre dette.

KJØNNSDELT: Klassene på skolen har alltid vært kjønnsdelt, også under den tidligere vestligstøttede regjeringen.

På barneskolene blir det et lignende system, med egne gutte- og jenteklasser.

Dette er riktignok ikke noen endring, for slik har det også vært under den nylig avgåtte vestligstøttede regjeringen.

Taliban har videre sagt at kvinner skal få lov til å jobbe, så lenge det er i henhold til sharia. Hva det betyr i praksis, er det kun Taliban som vet.

Frem til nå er svært få kvinner tilbake i arbeid.

TALIBAN: En patrulje med Taliban-soldater i utkanten av Kabul, tirsdag.

Kjønnsapartheid

Afghanistan-forsker Torunn Wimpelmann mener det er bekymringsfullt at også ungdomsskoler og videregående skoler er stengt ned for jenter, fordi disse trinnene allerede var kjønnsdelt.

– Det tyder på at Taliban legger seg på en veldig restriktiv linje, skriver hun til VG.

Wimpelmann satt i det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget som evaluerte Norges innsats i landet.

Et av de viktigste satsingsområdene Norge hadde i Afghanistan har vært nettopp utdanning, et område mange nå frykter vil kollapse.

– Det er mye som tyder på at Taliban ønsker å innføre en ordning der kvinner og jenter ikke får ha kontakt med menn utenfor familien. Dette betyr ekstreme restriksjoner for kvinner når det gjelder yrkesdeltagelse og utdannelse.

Hun frykter at dersom kvinner ikke får lov til å jobbe i andre jobber enn skole og helse, så vil mange familier ikke se poenget med å utdanne jentene.

– I praksis er dette en form for kjønnsapartheid, uten sidestykke i verden ellers, skriver hun.

REKTOR: Nasima Saberi er rektor ved Soria-skolen i Kabul. Nå håper hun Taliban lar resten av jentene komme tilbake til skolen hennes.

– Jeg håper alle kvinner kan komme tilbake til jobb og utdanningen sin. Slik det var før, for det er sånn det burde være. Det er så utrolig viktig, forteller rektor Nasima Saberi, ved Sori-skolen.

Da Taliban tok over landet, fryktet hun at Taliban skulle kjøre en like hard linje som de gjorde da de regjerte fra 1996–2001.

– Jeg fryktet det var som før, for forrige gang fikk jeg ikke lov til å jobbe. Men dette gangen sa de etter to dager at vi kunne komme tilbake på jobb.

HJEMME: Datteren til Mohammad må være hjemme fordi Taliban ikke har latt henne komme tilbake på skolen enda.

Hjemmeværende

I gatene av Kabul er majoriteten av dem som er ute, menn.

Utenfor skolen henter Mohammad sin syv år gamle sånn, Afzal. Hjemme sitter datteren hans som ikke får lov av Taliban til å gå på skolen.

– Hun ønsker utdannelse, og hun er bekymret. Jeg ønsker også at hun skal få lov til å starte på skolen igjen.

Datteren Morkhama går egentlig i 10. klasse og drømmer om å bli lege.

– Jeg håper virkelig hun får lov til å ta utdannelsen sin, forteller han.

Fakta om krigen i Afghanistan * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Afghanistan. Taliban ble styrtet fra makten. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde tilholdssted i landet. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014. * Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Fra 2005 til 2012 hadde Norge ansvaret for sikkerheten i den afghanske Faryab-provinsen. * Krigen anslås å ha kostet over 170.000 mennesker livet siden 2001, blant dem over 47.000 sivile. Over 2.450 amerikanske soldater ble drept, mens Norge mistet ti soldater. * USAs samlede utgifter knyttet til krigen har oversteget 20.000 milliarder kroner, ifølge Costs of War-prosjektet ved Brown University. * I 2020 inngikk USAs daværende president Donald Trump en avtale med Taliban om amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan. * Da de vestlige styrkene begynte sin tilbaketrekning i mai i år, trappet Taliban opp sine angrep på de afghanske regjeringsstyrkene. * Taliban inntok Kabul 15. august etter en ti dagers lynoffensiv. USAs siste soldater forlot byen litt før midnatt natt til 31. august. (NTB)

Kilder: NTB, Costs of War, FN Vis mer

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden er i Afghanistan for VG.