FØRSTE KLEM: Fredag 1. oktober kunne brødrene Pontus og Ola Berglund gi hverandre en etterlengtet klem, etter at grensene åpnet.

Tvillingbrødre ble skilt av svenskegrensen – nå er de gjenforent

I ett og et halvt år har tvillingbrødrene Ola og Pontius Berglund (73) kun møtt hverandre midt ute på Svinesundsbroen. Nå kan de endelig klemme igjen.

Av Vilde Haugen

Da pandemien slo innover Skandinavia, var tvillingene Pontius og Ola Berglund to av mange som ble rammet av at grensene ble stengt. Mens Pontius er bosatt i Strömstad i Sverige, bor nemlig broren Ola i Halden i Norge. Det har han gjort siden 1984.

Det er ifølge Google Maps kun en 30 minutters kjøretur som skiller Halden og Strömstad. Brødrene, som har levd sammen store deler av livet og snakker sammen hver dag, møtes vanligvis minst en gang i uken.

Løsningen på de stengte grensene ble dermed å møtes på midten av den gamle Svinesundbrua hver lørdag.

Med hver sin klappstol har de sittet på fortauet på broen, kun atskilt av riksgrensen og de to påkrevde koronameterne. Slik har tvillingene fått vært sammen, uten å måtte gå i karantene i etterkant.

FØRSTE STOPP: Pannekaker i Mellerud var første prioritet da grensene åpnet. – De har rett og slett verdens beste pannekaker.

Fredagens møte på broen var imidlertid litt mer etterlengtet enn vanlig. For første gang på 568 dager kunne Ola gi Pontus en klem – og krysse broen til Sverige sammen med broren.

– Det tok lang tid før vi kunne møtes normalt igjen, så det var rett og slett en deilig følelse, forteller Ola til VG.

Brødrenes første stopp etter gjenforeningen ble en kafé i Dalsland i Mellerud, skriver Expressen. Hit dro de for å spise pannekaker. Tvillingene forteller at dette lenge har vært en tradisjon for dem.

– De har rett og slett verdens beste pannekaker. Da vi kom dit på fredag sto det flere journalister og ventet på oss, og ville filme og ta bilder mens vi var der. Det var så god stemning, og alle var bare glade og lo hele tiden, sier Pontus til VG.

Felles prosjekter

Det var sistnevnte som først fikk ideen om å møtes på midten av broen da Coronapandemien gjorde sitt inntog.

– Som eneggede tvillinger er det nødvendig for oss å ha regelmessig kontakt, forteller han.

Pontus forteller at brødrene deler mange interesser – deriblant håndverk, antikviteter og snekring – og at de alltid har noe å snakke om. Det kan Ola bekrefte.

– Vi har så mange prosjekter sammen, og det har vært vanskelig å få fullført de under pandemien. En gang kom Pontus ut på broen med en hel antikk dør fra 1700-tallet på slep – han jobbet med å bygge et gammelt lysthus, og ville at jeg skulle ta en titt på døren før han gjorde noe med den, sier han.

NÆRE VENNER: Tvillingbrødrene lot ikke stengte grenser stoppe dem fra å møtes. Her er de fotografert i mai 2021.

Møttes uansett vær

Gjennom pandemien har brødrene opprettholdt de ukentlige møtene på broen, uavhengig av vær og vind.

– Vi har sittet der både i regn, sol, snøstorm, torden og lyn, sier Pontus.

– Men en gang måtte vi riktignok stikke av ganske raskt, fordi det begynte å lyne. Da kastet vi oss inn i hver vår bil og kjøre av gårde, ler Ola.

Det har riktignok skjedd to ganger at en av brødrene ikke kunne delta på det ukentlige møtet. Da har de ringt til en venn i Halden, som har stilt opp som reservetvilling.

– Vi måtte jo sitte to stykker på broen som avtalt, selv om vi satt på samme side av grensen, sier Ola.

KRYSSET GRENSEN: I 18 måneder kunne ikke Ola krysse grensen til Sverige uten å måtte gå i karantene.

Brødrene forteller at responsen de har fått siden de først begynte å møtes på grensen har vært overveldende.

– Jeg ringte lokalavisen for å høre om de var interesserte i å skildre vårt unike møte på broen, men vi ble raskt kjent både i nasjonale og internasjonale medier, og plutselig gikk vi viralt, sier Pontus.

– Men disse lørdagene har vært veldig viktige for oss. Mange folk har besøkt oss og hilst på oss, og vi er veldig takknemlige for all den positive oppmerksomheten vi har fått.

Selv om grensene nå er åpne, kommer Pontus og Ola til å fortsette å møtes på den gamle Svinesundsbroen. Men ikke hver lørdag.

– Nå avslutter vi de ukentlige møtene, men vi vil nok fortsatt møtes på broen av gammel vane, for å minnes alle de glade og positive følelsene vi fikk av opplevelsen, sier Pontus.