FÅR SÅ HATTEN PASSER: Blue Origin-grunnlegger Jeff Bezos får en rekke beskyldninger mot seg og selskapet i et åpent brev fra tidligere og nåværende ansatte.

– Ville ikke satt seg i Bezos rakett

Beskyldningene hagler mot Jeff Bezos og ledelsen i et brev fra Blue Origin-ansatte. De roper varsku om sikkerheten på romrakettene og ukultur på arbeidsplassen.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

I et åpent brev skriver 21 ansatte i Blue Origin under på at de selv ikke ville flydd med selskapets raketter på grunn av dårlig sikkerhet i fartøyene, melder Insider.

Blue Origin er romfartsselskapet til verdens rikeste mann, Jeff Bezos.

Bezos, som grunnla selskapet i 2000, satte seg selv i raketten New Shepherd i Juli, da den ble skutt ut til grensen mellom atmosfæren og verdensrommet.

Blue Origin har nå åpnet billettsalg på samme tur, hvor oppskytingen er satt til 12. oktober. Det skal være plass til fire passasjerer.

Hevder sikkerheten nedprioriteres

I brevet beskyldes selskapet for å sette fortgang i oppskytingsdatoen og at dette går foran sikkerhetshensynet.

Kun én av brevets underskrivere har stått åpent frem med navn. Det er tidligere kommunikasjonsdirektør Alexandra Abrams.

Hun publiserte brevet på nettsiden Lioness og hevdet at 20 tidligere og nåværende ansatte var med på å skrive det.

AVFEIER KRITIKKEN: Selskapet sier de har nulltoleranse for diskriminering på arbeidsplassen, men adresserer ikke bekymringsmeldingene knyttet til sikkerheten.

I brevet fremkommer også anklager om en sexistisk kultur på arbeidsplassen, trakassering og lav toleranse for uenigheter.

«Forespørsler fra ledere og ansatte om flere ingeniører, en større stab eller mer midler – ble ofte avslått. Dette til tross for at Blue Origin har en av de største enkeltkildene til privat økonomisk understøttelse i verden. Ansatte blir ofte bedt om «å være forsiktig med Jeff sine penger» å «ikke be om mer» og «være takknemlig», står det i brevet.

Konkurransepress

Abrams forteller i et intervju med CBS at hun fikk sparken etter at ledelsen, ifølge henne, ba om at hun bisto med å iverksette strengere regler.

Hun mener disse reglene fratok ansattes mulighet til å lufte uenigheter eller å snakke åpent om påstått trakassering eller diskriminering.

Blue Origin sier oppdraget deres er å realisere en verden hvor millioner lever og arbeider i verdensrommet.

Selskapet har hatt 17 vellykkede oppskytinger, inkludert den første bemannede oppskytingen med Bezos om bord.

CBS oppgir å ha snakket med fem av de andre underskriverne av brevet, som vil være anonym i frykt for å bli svartelistet i romfarts-industrien.

Flere av disse pekte på konkurransepress – og sikter da til milliardærene Elon Musk og Richard Branson.

Selskapet avviser anklager

Da Abrams i intervjuet ble spurt om hun ville hatt tillit til å fly med et Blue Origin-fartøy til verdensrommet svarte hun avvisende.

To av de tidligere Blue Origin-ansatte som CBS snakket med sa at de ikke ville vært komfortabel med å fly med selskapets romfartøy.

En ingeniør som forlot selskapet i 2020 etterlot seg et internt notat med budskapet «vår sti er ingen tilstrekkelig trygg sti».

Blue Origin har svart på anklagene uten å adressere bekymringsmeldingene rundt sikkerheten.

I uttalelsen sier de at selskapet har nulltoleranse for diskriminering eller trakassering av alle slag, og at de umiddelbart vil undersøke anklager om brudd på dette.

Blue Origin sier også at Abrams ble sparket etter gjentatte advarsler knyttet til saker om føderale reguleringer på eksportkontroll.

Abrams på sin side hevder hun aldri har mottatt advarsler knyttet til saker av en slik natur.