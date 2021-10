UKJENT GJERNINGSMANN: Den antatte massemorderen ble etterlyst med disse tegningene i 1969. Rundt ligger brev som ble sendt til San Francisco Chronicle fra en som kalte seg «Zodiac»

Privatetterforskere mener å ha identifisert «Zodiac-morderen»

En privat cold case-gruppe mener å ha identifisert en av de mest beryktede seriemorderne i USA. Mannen de utpeker er allerede død.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

I løpet av en timånedersperiode i 1968 og 1969 ble minst fem mennesker i området rundt San Francisco-bukten i USA antatt drept av den ukjente seriemorderen «The Zodiac Killer». Ofrene var alle tenåringer eller i 20-årene.

Sakene har vært et mysterium i over 50 år, men nå mener en gruppe med tidligere politifolk, journalister og etterretningsoffiserer at de har funnet svaret, skriver Fox News.

Gruppen navngir nå en amerikansk mann, som gikk bort i 2018. De hevder å ha avdekket nye kriminaltekniske bevis og bilder fra mannens mørkerom. Videre hevder de at et av bildene viser mannen med et arr i pannen som tilsvarer arret på fantomtegningene av mannen.

Drapsmannen, som aldri har blitt tatt, ble beryktet for å sende kodede brev, noen av dem skremmende, til politiet og pressen. Mange av dem var skrevet som ulike former for koder og kryptogrammer.

I brevene tilstår avsenderen å ha drept minst 37 mennesker.

Fox News har vært i kontakt med politiet i San Francisco som sier at de ikke kan snakke om potensielle mistenkte i Zodiac-saken ettersom etterforskningen fortsatt pågår.

Saken oppdateres