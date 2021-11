KUN VAKSINERTE: For Halloween-festen på Kulturbrauerei i Berlin måtte disse to deltagerne bevise at de var vaksinert – eller hadde hatt corona. Berlin har så langt hatt en ordning hvor arrangører selv kan innføre krav om vaksinasjon. Fra mandag blir det et krav for hele byen.

Europa strammer inn med coronapass – slik brukes det

Norske myndigheter vurderer nå bruken av coronapass i Norge. Fra mandag vil Berlin nekte uvaksinerte adgang til restauranter og nattklubber.

Fra fredag vil det være krav om vaksine eller test for å klubbe eller gå på restaurant i Danmark. I Østerrike må du nå være vaksinert for å gå til frisøren. Frankrike har hatt krav om coronapass for å gå på slike ting lenge, men fra 15. desember må alle over 65 år ha fått en tredje dose for å få grønt pass og slippe inn.

Fredag klokken 12 holder den norske regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen. Helsedirektoratet har allerede varslet at de vil forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt.

I Europa strammer flere land inn på bruken av coronapass for å få bukt med smitteøkning – og ikke minst få flere til å vaksinere seg.

Tyskland – flere delstater strammer inn

I Tyskland må du ha et gyldig coronapass for å slippe inn på utesteder, restauranter, frisører, sykehjem og sykehus, ulike arrangementer innendørs og utendørs, treningssenter og overnatting på hotell og lignende.

De opererer med to ulike nivåer for coronapass:

3G står for vaksinert, friskmeldt etter coronainfeksjon eller testet – på tysk starter alle tre ord med bokstaven G. Det innebærer at uvaksinerte fortsatt slipper inn, forutsatt at de tester negativt.

2G står for vaksinert eller friskmeldt, altså vaksinert eller friskmeldt etter coronainfeksjon. Der 2G-regelen er innført, vil uvaksinerte kunne bli nektet adgang til en rekke tjenester uavhengig av om de tester negativt.

De tyske delstatene kan selv bestemme hvilken regel som skal gjelde hvor, og kan igjen overføre ansvaret til kommunene eller bransjen. Enkelte steder har for eksempel 2G-regelen i serveringsbransjen, men 3G-regelen i underholdningsbransjen.

I Berlin vil 2G-regelen gjelde flere steder fra førstkommende mandag, melder kommunen på sine nettsider. Da vil uvaksinerte ikke få tilgang til restauranter, kinoer, teatre, museer eller gallerier.

POPULÆRT: Fjellene i Østerrike er et populært reisemål for nordmenn i feriehalvåret. Men for å ta heisen opp bakken her i Flachau og andre feriesteder, må du nå vise et gyldig coronapass. Og fra 6. desember utestenges uvaksinerte.

Østerrike – strengere definisjon av fullvaksinert

Nordmenn som fikk andre dose for over ni måneder siden, kommer ikke lenger inn i skiheisene i Østerrike. De har samme system som i Tyskland, men har lagt seg på en langt strengere linje:

Denne uken innførte helsemyndighetene 2G-regelen i hele landet for alle over 15 år, som betyr at uvaksinerte i praksis bli utestengt fra alle offentlige aktiviteter – se flere detaljer i faktaboks:

2G og 3G i Østerrike 2G-regelen gjelder følgende steder: Kino, teater, konserter, fotpleie, treningssentre, idrettsarrangementer, besøk på sykehus og sykehjem, overnatting på hotell.

3G-regelen gjelder for ansatte i serveringsbransjen – dersom de ikke er vaksinert eller har hatt covid-19, kan de altså teste seg jevnlig. 15. november gjelder 3G på alle arbeidsplasser. Vis mer

PS: Østerrike operer med en overgangsperiode – frem til 6. desember kan uvaksinerte fortsatt teste negativt for å delta på ulike aktiviteter.

Og fullvaksinerte får kun grønt pass om de fikk den andre dosen for mindre enn ni måneder siden.

PISK OG GULROT? Østerrike har innført strenge coronapass-krav for å få ned smitte og øke vaksineringen. Men også mer kreative forslag for å få folk til å ta vaksinen, er tatt i bruk. For eksempel på dette bordellet i Wien, hvor du kan få tatt coronavaksinen.

Danmark – innfører coronapass fredag

Fra klokken 06 fredag morgen gjeninnføres krav om coronapass for en rekke aktiviteter i Danmark, for dem over 15 år. Du må være fullvaksinert, skriver danske DR. Du må ha hatt corona siste seks måneder eller kunne vise frem en nylig coronatest for å få et gyldig coronapass. Og det skal altså kreves for å slippe inn på diskoteker, partybusser, restauranter og kafeer. Hvis det er over 200 deltagere, er det også krav om coronapass i kirker, museer, svømmehaller, fotballstadioner, teater og konsertlokaler, skriver DR.

I motsetning til Østerrike, blir det imidlertid ikke krav om coronapass for å gå til frisøren eller på treningssenter, påpeker DR.

Nederland – ned til 13 år

I Nederland er coronapass påbudt en rekke steder: I hotell- og serveringsbransjen – både inne- og uteservering, i kasinoer, på arrangementer som festivaler, fester og forestillinger, samt på jobbarrangementer, profesjonelle idrettsarrangementer, breddeidrett, innendørs trening og idrettskantiner (alle over 18 år). Det er også krav på kino, teater, konserter, museum og monumenter, arrangementer uten faste, tilviste plasser og ved kunst- og kulturaktiviteter (alle over 18 år).

Alle over 13 år må ha gyldig coronapass i de ovennevnte situasjonene, men fra 14 år er det også krav om å vise frem QR-koden sammen med gyldig ID.

Coronapasset er grønt dersom du er fullvaksinert, har gjennomgått coronainfeksjon eller tester negativt.

Frankrike – krever boosterdose for de eldste

Nordmenn over 65 år som skal reise til Frankrike i julen, bør sørge for å ha tatt en dose tre. For fra 15. desember er det krav om en boosterdose for å få grønt coronapass for dem over 65 år i Frankrike. Og det kan du måtte trenge.

For Frankrike har siden august hatt nasjonalt coronapass-krav for alt fra restauranter, barer og kafeer, innenlandsfly og langdistanse kollektivtransport mellom regioner. Det ble møtt med store protester i flere byer, for det er ikke mye du kan gjøre i offentligheten lenger hvis du mangler et gyldig pass.

I PROTEST: En kvinne holder opp et skilt hvor det står frihet og vaksinasjon i en demonstrasjon 11. september, foran det franske helsedepartementet. De protesterte mot vaksine-krav for enkelte arbeidere og for krav om grønt koronapass i store deler av det offentlige rom.

For å få et gyldig coronapass, må du være fullvaksinert, ha hatt corona siste seks måneder eller kunne vise frem en nylig og negativ corona-test.

Italia – unntakstilstand og strenge krav

Italia er blant de strengeste i klassen når det kommer til coronpass i Europa. Det er krav om grønt coronapass på restauranter, nattklubber, sportsarrangement, treningssenter, festivaler, museum, slik som flere andre land har. Men under den nasjonale unntakstilstanden fra 15. oktober til 31. desember, er det enda strengere krav.

Som da de ble annonsert, vakte reaksjoner:

CORONAPASS-PROTEST: Demonstranter barker her sammen med politiet i Roma 9. oktober, da tusenvis demonstrerte mot innføring av coronapass krav for både offentlige og private ansatte.

Ansatte i både det offentlige og private må nemlig kunne vise grønt coronapass hvis de kommer på kontoret. Det er også krav om grønt pass for innenlands reiser, for eksempel med innenlandsfly eller på busser mellom mer enn to regioner. Det er også krav om grønt coronapass for å få komme til fysisk undervisning på flere typer utdanningsinstitusjoner. Med grønt coronapass kan du også bevege deg inn og ut av områder i Italia som er definert som røde eller oransje soner. Her finner du flere detaljer om kravene.

For å få grønt pass må du vært fullvaksinert, tidligere ha hatt corona eller kunne vise til en nylig og negativ coronatest.