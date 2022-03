ØDELEGGELSER: Store deler av Mariupol er bombet sønder og sammen etter at byen har vært beleiret i lengre tid.

Harde gatekamper i Mariupol

LVIV/OSLO (VG) Lørdag pågår det harde gatekamper i den viktige havnebyen Mariupol sør-øst i Ukraina. Store deler av byen er lagt i ruiner, og innbyggerne lider.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Russiske styrker har lørdag rykket inn mot selve byen Mariupol etter å ha bombardert og beleiret byen i ukesvis.

Nå strammer russerne grepet rundt den viktige havnebyen som har vært et hovedfokus i lengre tid.

Onsdag ble et teater hvor kvinner og barn hadde søkt tilflukt bombet. Over 1000 sivile skal ha gjemt seg i bygget. Lørdag sier byens ordfører, Vadym Bojtsjenko, at de harde kampene vanskeliggjør evakuering fra teateret.

– Det er stridsvogner, artilleribeskytning og alle mulige type våpen som blir brukt i området, sier Bojtsjenko til BBC.

Ukrainske myndigheter opplyser om at om lag 350.000 innbyggere er innesperret i byen.

Russland nekter for å ha bombet teateret. Det russiske forsvarsdepartementet hevder det var den kontroversielle Azov-bataljonen - som deltar i forsvaret av byen - som bombet teateret, skrev det statlige, russiske nyhetsbyrået TASS onsdag.

SAMLER: Ukrainske sivile samler vann og rasjoner i ruinene av havnebyen.

«Strammer grepet»

Fredag uttalte det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker «strammer grepet» om byen, melder NTB.

Angrepene på byen har ført til enorme ødeleggelser. En talsperson for myndighetene i byen, Petro Andryuschenko, anslo tirsdag at rundt 80 prosent av boligene i havnebyen er ødelagt som følge av russisk bombardement, skriver New York Times.

Mariupol anses som et viktig strategisk mål.

Dersom russerne får kontroll over byen vil russerne kunne opprette en såkalt landbro mellom Krim-halvøya og de russiske utbryterregionene i Donetsk og Luhansk.

Russiske og ukrainske styrker kjemper hardt for å få kontroll på viktig infrastruktur i byen. Fredag kveld uttalte ukrainske myndigheter at et enormt stålverk hadde falt i russisk hender, melder CNN.

Lørdag hevder imidlertid en representant for Azov-bataljonen at forsvarerne fortsatt har kontroll på stålverket.

– Fienden har ikke kommet langt inn i byen. Marinen, Azov-bataljonen, og politiet, fortsetter å beskytte byen og dens sivile, skal Vladislav Sobolievskij fra bataljonen ha sagt på ukrainsk TV ifølge CNN.

GJEMMER SEG: Ludmila Lebedev (61) lener seg mot sønnen Maxim (38), som holder armen rundt henne, mens flyalarmen går i Lviv.

«Det er for utmattende»

I Lviv, vest i Ukraina, har også blitt rammet av krigen. Fredag ble et flyverksted i nærheten av byens flyplass bombet.

Mens flyalarmen går i Lviv lørdag står Maxim Lebedev (38) og holder rundt moren Ludmilla Lebedev (61) i en buet gang under en av de klassiske bygårdene rett ved rådhuset.

De to er fra Donetsk en av regionene lengst øst i landet. De flyktet først til Kyiv i 2014, da russiskstøttede opprørere tok kontroll over deler av Donetsk.

Da invasjonen kom, flyktet han videre til Lviv, men moren ville først ikke flytte på seg.

– Hun sa: «Jeg gjør ikke dette igjen, det er for utmattende», forteller han til VG.

Mandag morgen forsto moren likevel at russerne sto mindre enn ti kilometer fra forstaden sørvest for Kyiv hvor hun bodde.

– Jeg visste at det ville blir vanskelig å forlate alt jeg hadde på nytt, men jeg så at russerne kom nærmere, sier hun.

Hun satt seg i en bil grytidlig mandag morgen og var fremme i Lviv tirsdag.

Nå har sønnen skaffet moren en liten leilighet i utkanten av Lviv. Selv låner han leiligheten til en venn.

Fredag våknet han opp til nye bombenedslag. Han kunne fra vinduet sitt se røyken stige opp fra et bombeangrep nær flyplassen i Lviv, det første angrepet mot byen siden krigen startet.

Enn så lenge blir de værende, sier han.