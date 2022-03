Biden talte i Warszawa: − Denne mannen kan ikke beholde makten

I en tale i Warszawa rettet USAs president Joe Biden hard skyts mot Vladimir Putin. I etterkant har Det hvite hus sett seg nødt til å presisere presidentens uttalelser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter først å ha trukket de store linjene om europeiske nasjoners kamp for frihet fra Sovjetunionen, gikk han inn på situasjonen i Ukraina og betydningen den har for verden.

– Ukraina er nå ved frontlinjen i kampen om demokrati og frihet.

Biden snakket så ned sin russiske motpart Vladimir Putin.

– En diktator som vil gjenoppbygge et imperium, vil aldri utslette folks kjærlighet for frihet. Ukraina vil aldri bli en seier for Russland. Dere vil ha en annen fremtid, en lysere fremtid.

– For guds skyld, denne mannen kan ikke beholde makten, sa han og advarte også Putin om å nærme seg Natos territorium.

Etter talen har en talsperson fra Kreml kommentert Bidens uttalelse, ifølge Reuters:

– Det er ikke opp til Biden å bestemme. Russlands president blir valgt av russere.

Det hvite hus har også gått ut og presisert at Biden ikke ba om regimeskifte i Russland.

– Presidentens poeng var at Putin ikke kan få utøve makt over sine naboer eller regionen. Han siktet ikke til Putins makt i Russland eller regimeskifte, sier talspersonen ifølge Reuters.

I EUROPA: USAs president Joe Biden er i Polen, Ukrainas naboland.

– Frekkheten til å bruke en slik løgn

I talen gikk Biden også tilbake til hva som skjedde før russiske styrker gikk inn i Ukraina.

– Jeg snakket med ham flere ganger før invasjonen. Gjentatte ganger sa han at han ikke hadde noen interesse av å invadere Ukraina. Gjentatte ganger!

Men Russland invaderte altså likevel Ukraina i slutten av februar.

Blant begrunnelsene Putin har gitt for invasjonen, har vært en løgn om at Ukraina styres av nazister. Også dette gikk Biden i rette med.

– President Zelenskyj er demokratisk valgt i et fritt valg. Han er jøde. Familien til faren hans ble drept under holocaust.

– Og så har Putin frekkheten til å bruke en slik løgn! sier presidenten.

Samtidig som Biden ga Putin det glatte lag, rakte han også ut en hånd til innbyggerne i Russland:

– La meg si dette, hvis dere har mulighet til å høre: Dere, det russiske folket er ikke våre fiender. Jeg nekter å tro at dere støtter drapene av uskyldige barn og besteforeldre eller at dere aksepterer sykehus, skoler og fødeavdelinger som bombes.

Var i møter med polske og ukrainske ministre

Biden vendte seg også mot de ukrainske forsvars- og utenriksministrene.

– Min melding til de ukrainske ministerne som er her i kveld er: Vi står sammen med dere. Punktum.

Tidligere lørdag var Biden i møter med Polens president samt Ukrainas forsvarsminister og utenriksminister.

I møtet med den polske presidenten Andrzej Duda tidligere lørdag understreket Biden USAs forpliktelse til Natos artikkel 5 – som sier at et angrep på ett Nato-land, er et angrep på hele alliansen.

– Vi ser artikkel 5 som en hellig forpliktelse. Ikke noe som skal legges bort. En hellig forpliktelse som angår ethvert medlem av Nato, uttalte Biden.

VGs reporterteam i Ukraina er nå i Kyiv. Slik beskrives situasjonen i den krigsherjede hovedstaden: