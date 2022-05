MØTER PRESSEN: Finlands president Sauli Niinistö, USAs president Joe Biden og Sveriges statsminister Magdalena Andersson i Washington i USA.

President Joe Biden: Finland og Sverige vil gjøre Nato sterkere

Torsdag formiddag lokal tid holder Sveriges statsminister Magdalena Andersson, Finlands president Sauli Niinistö og USAs president Joe Biden pressekonferanse i Washington.

Av Emma Fondenes Øvrebø

– I dag er jeg stolt over å ønske velkommen, og tilby USAs sterke støtte, til søknadene fra to meget dyktige partnere for å bli med i historiens sterkeste forsvarsallianse, sier USAs president Joe Biden under en pressekonferanse torsdag.

– Finland og Sverige vil gjøre Nato sterkere, de møter alle Natos kriterier og litt til. I dag er det ingen tvil om at Nato er mer relevant enn noen gang, sier han videre.

Pressekonferansen ble holdt etter et møte med Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö i Washington i USA.

– Det er med stor ære at vi står her sammen i dag. Jeg vil forsikre dere om at Finland vil være en sterk Nato-alliert. Vi håper at Nato vil støtte vårt medlemskap, sier Finlands president Sauli Niinistö.

Vil ikke godkjenne medlemskap

Finland og Sverige overleverte onsdag sine Nato-søknader ved alliansens hovedkvarter i Brussel. I begge landene kom Nato-spørsmålet svært raskt på den politiske dagsordenen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt han ikke vil godkjenne at Sverige og Finland skal bli en del av Nato, før de imøtekommer tre krav:

Fjerne forbud mot våpeneksport til Tyrkia.

Gi sikkerhetsgarantier.

Stoppe å støtte terrorister i landet.

Niinistö sier under pressekonferansen at han er åpen for å diskutere eventuelle bekymringer angående deres Nato-søknad med Tyrkia. Det samme sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

– Finland vil forplikte seg til å støtte Tyrkia som en Nato-alliert, sier Niinistö.

Samtidig sier Jens Stoltenberg at Tyrkia ikke kommer til å blokkere at landene blir en del av alliansen. Alle de 30 medlemslandene i Nato må godkjenne nye medlemsland.

– Jeg vil ønske Sverige og Finlands forespørsel om å bli en del av Nato varmt velkommen. Dere er våre nærmeste samarbeidspartnere, og deres medlemskap i Nato vil øke vår felles sikkerhet, sa generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag.

Den amerikanske presidenten sier at han, Andersson og Niinistö torsdag har snakket om Nato-medlemskapet og krigen i Ukraina.

– Jeg ser frem til å snart kalle Finland og Sverige for venner, partnere og allierte, sier Biden under pressekonferansen i Rosehagen utenfor Det hvite hus.

– Positiv tilvekst

Tidligere visegeneralsekretær i Nato, Rose Gottemoeller, mener de to landene vil gi Nato mer politisk tyngde, i tillegg til at de rent forsvarsmessig styrker alliansen, skriver NTB.

– Sverige og Finlands militære styrker vil være en positiv tilvekst til Natos styrke i Baltikum og Norden, sier Gottemoeller.

Den amerikanske generalen David Petraeus, som tidligere har vært CIA-direktør og sjef for Nato-styrkene i Afghanistan, mener også Sverige og Finland er gode kandidater til å bli Nato-medlemmer.

– Sverige og Finland har veldig imponerende og profesjonelle militære styrker, med godt utstyr og nivå på treningen. De tjenestegjorde som del av koalisjonen i Afghanistan som jeg hadde privilegiet å være øverstkommanderende for, og de presterte godt, skriver Petraeus i en melding til NTB.

De to tidligere forsvarstoppene jobber nå som analytikere og eksperter og er samstemte i at Nato blir sterkere med Finland og Sverige.