Norsk seilbåt skal ha havnet i havsnød – ble arrestert ved ankomst Canada

En norsk seilbåt skal ha havnet i havsnød og søkt ly i en kanadisk havn forrige uke. De to seilerne om bord ble arresterte for å ha brutt midlertidige coronalover i landet.

De to seilerne i den norske båten la til havn i det lille kyst- og inuitt-samfunnet Makkovik på østkysten i den kanadiske provinsen Newfoundland og Labrador mandag forrige uke.

Dagen etter de skal ha lagt til havn, ble seilerne, to menn, arrestert av lokalt politi (RCMP), skriver den statlige kanadiske kringkasteren CBC.

En av seilerne er norsk, bekrefter Utenriksdepartementet torsdag kveld til VG.

Årsaken til arrestasjonen skal være at seilerne har brutt den midlertidige coronaloven i landet. Den forbyr alle fritidsbåter å ferdes langs kysten i Labrador-provinsen, i tillegg til langs kysten nord i Quebec og i de arktiske farvannene til Canada.

Loven som trådte i kraft 1. juni, er en måte å beskytte utsatte samfunn mot spredning av coronaviruset, skriver CBC.

Ifølge det lokale politiet har de to mennene seilt fra Grønland til Makkovik, og fikk problemer underveis.

Etter arrestasjonen ble mennene sendt videre til politistasjonen i Happy Valley-Goose Bay, omtrent en time med fly unna Makkovik. De blir nå etterforsket av Canada Border Services Agency, skriver kanalen.

Lokale bekymret for corona

Makkovik er et lite inuittsamfunn med omtrent 380 innbyggere. Flere der har vært bekymret for tilfeldige båter som legger til havn, og frykter at de kan ha coronasmittede om bord.

Les også: Australias aboriginere stenger omgivelsene ute: – Kommer viruset hit, forsvinner vi

Ordføreren Barry Andersen i Makkovik sier til CBC at seilasen fra Grønland kan ta opp mot ti dager.

– Vi var bekymret først, men jeg har blitt fortalt at de ikke viser noen tegn på coronasmitte, sier Andersen.

Han er likevel bekymret for om det kan komme flere båter til Makkovik som kan ha smittede personer om bord.

– Vi vet ikke hvem andre som er der ute, trolig i samme situasjon, som seiler rundt, sier han og legger til:

– Hvis det er andre der ute, hvor kommer de fra? Hvor lenge har de vært der? Og har de hatt kontakt med viruset?

Ifølge kanalen gjelder ikke loven for båter til de lokale eller som blir brukt for nødvendig transport, fiske og jakt.

På spørsmål fra VG om Utenrikstjenesten er kjent med at noen norske borgere er arrestert etter å ha lagt til havn i Makkovik, svarer pressevakt Marte Lerberg Kopstad:

– Utenrikstjenesten er kjent med saken hvor en båt med norsk flagg la til kai i Makkovik. Ambassaden i Ottawa har vært i kontakt med en norsk borger som har fått tilbud om konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for konsulær bistand. På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke gi ut nærmere detaljer om bistand til norske borgere i utlandet.

Publisert: 24.07.20 kl. 01:50 Oppdatert: 24.07.20 kl. 02:05

