ADVARER OM NY FASE: Deborah Birx i Det ovale kontor sammen med USAs president i april. Foto: Carlos Barria / Reuters

Deborah Birx forsvarer corona-håndtering etter kritikk fra Nancy Pelosi

Legen som koordinerer corona-innsatsen ved Det hvite hus, advarer søndag om «ekstraordinær utbredelse» av viruset i USA. Samtidig forsvarer hun seg mot anklager fra demokratene.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg mener at presidenten sprer villedende informasjon om viruset, og hun er hans utnevnte. Så jeg har ikke tillit der, nei, sier demokratenes flertallsleder i kongressen, Nancy Pelosi, om Deborah Birx til kanalen ABC søndag.

Birx er lege og ansvarlig for å koordinere corona-innsatsstyrken som ledes av USAs visepresident Mike Pence. Hun har stått side om side med president Donald Trump under de fleste av hans pressekonferanser om virus-situasjonen i USA.

Ifølge avisen Politico har Pelosi tidligere kritisert Birx kraftig bak lukkede dører, og blant annet kalt henne «den verste». Det var på spørsmål om dette at Pelosi bekreftet at hun ikke har tillit til legens corona-håndtering.

I en artikkel publisert i New York Times 18. juli, ble Birx anklaget for å ha gitt de andre i innsatsstyrken ved Det hvite hus et for mildt bilde av smittesituasjonen i april – midt under en periode som var kritisk for å forhindre videre spredning i USA.

Hun har også fått kritikk for ikke å si i mot president Donald Trump ved flere anledninger, blant annet da han snakket om lys som en mulig behandling mot coronaviruset, skriver Guardian.

Søndag svarer Birx, som er ekspert på smittsomme sykdommer med HIV/AIDS som spesialfelt, på anklagen fra Pelosi:

– Jeg har enorm respekt for flertallslederen. Jeg har enorm respekt for hennes årelange dedikasjon til det amerikanske folk, sier hun til CNNs «State of the Union», og legger til at hun aldri har blitt drevet av andre ting enn data og vitenskap.

Hun kritiserer også New York Times for ikke å ha etterspurt dataene som lå til grunn for hennes analyse av situasjonen på tidspunktet artikkelen refererer til. Ifølge New York Times nektet Birx å la seg intervjue i forbindelse med den aktuelle saken.

– Usedvanlig stor utbredelse

USA er nå inne i en andre bølge av corona-pandemien, og ifølge Deborah Birx er den langt kraftigere enn den første.

– Det vi ser nå er annerledes enn det vi så i mars og april – det har en usedvanlig stor utbredelse, i både urbane og landlige strøk, sier hun til CNN, og legger til at hun mener dette markerer at landet er inne i en ny fase av pandemien.

Slik har smittesituasjonen i USA utviklet seg:

– Det handler ikke om individer som er superspredere, det handler om arrangementer som er superspredere, og vi må få stoppet disse, legger hun til.

Birx advarer også om at smitten har spredt seg kraftig på flere populære feriesteder.

– Dersom du har valgt å dra på ferie i et hotspot, må du virkelig komme deg hjem, og anta at du er smittet, sier hun.

På spørsmål om hvorvidt det er på tide at amerikanske myndigheter endrer strategi, svarer Birx at hun mener dette allerede er blitt gjort.

– Jeg mener at de føderale myndighetene nullstilte seg for fem-seks uker siden, da vi så at dette begynte å skje i sør, sier hun og adresserer den kraftige smitteøkningen i det såkalte solbeltet, i stater som Florida og California.

Over 150.000 amerikanere har nå mistet livet med coronaviruset. Ifølge Washington Post er delstatene California og Florida blant de som har meldt om rekordhøye dødstall denne uken, med henholdsvis 219 og 257 døde på én dag.

– Når dødstallene nå har begynt å stige, kan vi forvente at de fortsetter å stige i flere uker. Vi har ikke råd til å late som om alt er bra og vende tilbake til normalen, sier Ellie Murray, som er epidemiolog ved Universitetet i Boston, til avisen.

Publisert: 03.08.20 kl. 02:43

