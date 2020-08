I EKSIL: Svetlana Tikhanovskaja er i trygghet etter valget i Hviterussland. Hun har flyktet til Litauen. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Opposisjonslederen gikk under jorden – nå har hun dukket opp i Litauen

Hennes eget team fikk ikke kontakt med opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja etter at hun anklaget president Lukasjenko for å manipulere valget i Hviterussland. Nå har hun flyktet fra landet.

For mindre enn 10 minutter siden

Litauens utenriksminister Linas Linkevicius bekrefter opplysningene på sin Twitter-konto tirsdag.

– Svetlana Tikhanovskaja er trygg. Hun er i Litauen, skriver han.

Tikhanovskaja og resten av opposisjonen mente valget var manipulert.

– Vi er ikke enige, vi har helt motsatt informasjon. Offisielle protokoller fra mange stemmelokaler viser at antaller stemmer i min favør er mange ganger større enn for andre kandidater. Vi samler nå bevis på manipulasjon, sa Tikhanovskaja ifølge nyhetsbyrået AP.

Etter disse uttalelsene meldte hennes eget team at de ikke fikk kontakt med henne, melder nyhetsbyrået Reuters, før det tirsdag morgen ble kjent at hun var ankommet Litauen.

Til valg med fengslet ektemann

Tikhanovskaja var den fremste utfordreren mot sittende president Alexandr Lukasjenko i valget som ble arrangert i helgen. Han har allerede sittet 26 år som president.

Lukasjenko vant med mer enn 80 prosent av stemmene, men opposisjonslederen motstrider altså dette. Hun mener derimot at det var hun som fikk 80 prosent, mens Lukasjenko mottok lunkne 20 prosent.

I kjølvannet av valget, har tusener tatt til gatene i hovedstaden Minsk for å demonstrere mot presidentens regime.

forrige









fullskjerm neste KLINSJ: Demonstrantene og opprørspoliti har gått i strupen på hverandre i Minsk.

Den unge, kvinnelige kandidaten gikk til valg uten politisk erfaring, etter at hennes mann, videobloggeren Sergei Tikhanovskaja, ble arrestert for å ha deltatt på en demonstrasjon. Også Sergei ønsket å utfordre presidenten. Da han kom ut av fengsel, støttet han hennes kampanje, fram til han igjen ble arrestert i mai.

Under valgkampen var parets to barn plassert i utlandet. Nå har moren fått møte barna igjen – i eksil fra et hjemland preget av uroligheter, demonstrasjoner og hardhendt opprørspoliti.

les også MER OM OPPOSISJONSLEDEREN: Svetlana utfordrer «Europas siste diktator»

Demonstrerer

Tusener av mennesker har de siste to dagene protestert mot valgresultatet. I natt krevde demonstrasjonene sitt første dødsoffer. Ifølge det hviterussiske innenriksdepartementet skal en mann ha dødd da fyrverkeri eksploderte i hendene hans.

Det er tatt i bruk vannkanoner mot demonstrantene, og opprørspoliti skal ha avfyrt gummikuler.Flere skal være såret. Demonstrantene skal ifølge nyhetsbyrået Sputnik ha kastet molotov-coktailer mot spesialstyrkene.

Publisert: 11.08.20 kl. 09:35

Les også

Mer om Hviterussland Litauen

Fra andre aviser