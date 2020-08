MANGE BARN: Flertallet av de 66.000 som holdes internert i al-Hol leiren er barn, mange av dem med mødre som var gift med IS-krigere. Foto: Harald Henden, VG

Coronaviruset spres i al-Hol leieren: – En varslet katastrofe

Åtte barn under fem år har død i løpet av fire dager i al-Hol leiren i Syria. Fire norske kvinner med fire små barn sitter i leirer i Syria, der coronaviruset sprer seg. De norske barna står i reell fare for å dø, advarer Redd Barna.

Forholdene i al-Hol ble i fjor beskrevet som så dårlige at det hastet å evakuere norske borgere. Siden har det vært et halvt år med «corona-isolasjon» i hele verden, også i leiren der 66.000 flyktninger fra Syria, Irak og over 60 andre land holdes.

– Forholdene har gått fra vondt til verre. Grensen mellom Syria og Nord-Irak er lukket, så det er vanskelig å få hjelp inn. To av de tre klinikkene i leiren er blitt stengt. Det var minimal kapasitet på helsetilbudet fra før, og jeg tør ikke tenke på hva som skjer nå som covid-19 har begynt å spre seg, sier Randi Saure fra Redd Barna til VG.

Hun har tilbrakt et halvt år i al-Hol leiren, og holder tett kontakt med teamet til Redd Barna, som nå er det eneste som har tilgang til annekset der utenlandske kvinner og barn holdes.

KLINIKK: Det var allerede et begrenset helsetilbud i al-Hol leiren, og dette er redusert grunnet faren for coronasmitte. Foto: Harald Henden, VG

Første tilfelle av corona

I forrige uke testet tre helsearbeidere i leiren positivt for coronaviruset, og det første tilfellet blant beboerne i leiren ble bekreftet mandag.

– Et utbrudd av covid-19 i al-Hol er en varslet katastrofe. Vi har forsøkt å advare i lang tid. Det ville være så enkelt å hente de norske barna hjem, dersom det var politisk vilje til det, sier Saure.

Hun forklarer at al-Hol leiren på ingen måte kan stå imot dersom coronaviruset begynner å spre seg.

– Det vil bli umulig å kontrollere. I annekset der de utenlandske bor er det enda vanskeligere, fordi teltene står enda tettere. Det er 40 varmegrader, umulig å holde sosial distanse eller å vaske hendene jevnlig, fordi tilgangen på vann er så dårlig.

– Dersom man blir syk så er det ikke testutstyr tilgjengelig, ikke beskyttelsesutstyr, ingen respiratorer eller spesialisert helsehjelp, og det er heller ikke mulig å isolere de smittede.

– Generelt kan jeg si at barna jeg traff i annekset var underernærte, traumatiserte og utmattede. Mange har allerede luftveissykdommer og svakt immunforsvar, sier Saure.

FØLGER OPP BARNA: Randi Saure fra Redd Barna har det siste halvåret jobbet med barn i IS-leirene i Syria. Dette bildet er fra et tidligere oppdrag i Etiopia. Foto: Inge Lie/Redd Barna

Tredoblet barnedødelighet

I løpet av noen få dager har åtte barn under fem år død i leiren, ifølge Redd Barna. Mangel på medisinsk hjelp har ført til en tredobling av barnedødeligheten der.

De åtte barna døde mellom 6. og 10. august. To av barna var irakiske, ett var syrisk, og minst tre hadde en annen nasjonalitet. Dødsfallene kobles til hjertesvikt, indre blødninger og alvorlig underernæring, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Sonia Khush, Redd Barnas nødhjelpskoordinator i Syria, forteller VG at ingen av de tre utenlandske barna er norske statsborgere. Hun bekrefter informasjonen om at helsetilbudet er kraftig forverret grunnet den stengte grensen.

– Helsesituasjonen er en enorm bekymring for oss. I tillegg har coronarestriksjoner ført til at vi har måttet stenge tjenester som skoler og ernæringsklinikk til barna, sier Khush til VG på telefon fra VG.

– Kombinasjonen av stengt grense, svekket helsetilbud og covid-19 er det verste vi kunne forestille oss. Og nå skjer det, fortsetter hun.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre islamisten Aisha Shezadi, som har ett barn og sitter i en annen leir enn de øvrige; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: VG/Privat

IS-krigernes barn og koner

Flertallet av flyktningene i leiren er koner og barn av IS-krigere, deriblant tre kvinner med norsk statsborgerskap, som til sammen har tre barn. I tillegg sitter én norsk kvinne med ett barn i den nærliggende Roj-leiren.

Norske hjelpeorganisasjoner, FN og de kurdiske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger det siste året bedt den norske regjeringen hente de norske barna hjem.

Utenriksdepartementet opplyser til VG at ingen av de norske IS-kvinnene i Syria har bedt om konsulær bistand.

– Man må huske at leiren er hermetisk lukket og det er ikke mulig for dem å be om hjelp der nå, sier Saure til den opplysningen, og oppfordrer norsk UD til å aktivt oppsøke sine borgere, slik blant annet Russland har gjort.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Ble hentet hjem

I midten av januar ble en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn hentet hjem fra al-Hol leiren i Syria fordi det ene barnet var alvorlig sykt. Beslutningen var så kontroversiell at Frp valgte å gå ut av regjering.

I etterkant gjorde regjeringen det klart at det ikke forelå noen andre planer om å hente hjem flere norske kvinner. Dersom barna skal hentes hjem må mødrene gi dem fra seg.

PS: Barn født av norske mødre i Syria kan bli norske statsborgere dersom slektskap kan bevises via DNA.

