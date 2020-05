UENIGE I POLITIKKEN: Chris Brown sammen med kona Daliah og døtrene Zuri og Taylor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Georgia ble delvis åpnet: – Det er penger foran menneskeliv. Det er nedslående

ATLANTA, GEORGIA (VG) Familien Brown er sterkt imot at deres egen guvernør lettet på de harde coronavirus-restriksjonene.

Thomas Nilsson

Nå nettopp

– Det er penger foran menneskeliv. Det er nedslående å være vitne til.

Slik formulerer 50 år gamle Chris Brown seg. VG møter han og familien på en parkeringsplass i Atlanta sentrum.

Han går med munnbind. Det samme gjør kona Daliah og døtrene Zuri og Taylor.

VG I ATLANTA: VGs fotojournalist Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

Parkeringsplassen er full av mennesker som venter på at militærfly skal fly over byen for å hylle sykehuspersonell som jobber med å redde covid 19-pasienter.

Chris Brown synes det er greit å bevege seg utendørs – med munnbind – mener det er galskap at delstaten åpnet opp restauranter og frisørsalonger igjen.

– Mange mennesker risikerer livene sine hver dag. Alt for profitt. Jeg mener at de ikke skulle ha åpnet opp delstaten før de massevaksinerte folk eller hadde en vaksine klar, sier Chris Brown, og legger til:

– Jeg ville aldri ha gått på restaurant eller til frisøren nå. Det eneste jeg gjør, er å dra i matbutikken.

Han mener det er håpløst at det ikke er nasjonale retningslinjer, men opp til hver enkelt av de 50 delstatene hva de gjør.

– Folk krysser delstatsgrensene hele tiden og kan smitte hverandre. Hold oss innesperret helt til alle er trygge, mener Brown.

Nær 70 000 mennesker har mistet livet som følge av corona i USA.

På en uteservering i Atlanta møter vi 35 år gamle Seven Williams. Hun ble arbeidsledig da coronaviruset kom til USA.

– Jeg er litt skeptisk over at de har åpnet opp, siden de ikke har noen kur mot viruset, sier Williams, som bruker munnbind når hun beveger seg utendørs.

MISTET JOBBEN: Seven Williams ble arbeidsledig da coronaviruset spredde seg. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Men jeg mener det er viktig at folk kommer seg ut for å få litt frisk luft og være litt sosiale.

Donald Trumps coronaekspert Anthony Fauci er svært skeptisk at delstater som Georgia har lettet på restriksjonene.

– Det er ingen tvil om at når du går tilbake på retningslinjene, så kommer vi til å se flere tilfeller, sier Fauci i et intervju med CNN.

HYLLET SYKEHUSPERSONELL: Militærfly fløy over Atlanta, Georgia, for å hedre de som redder livene til coronapasienter på sykehusene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er ikke bare Georgia som har lempet på reglene. Tennessee har gjort det samme. I Alaska, Oklahoma, Minnesota, Mississippi, Colorado og Sør-Carolina har de lokale myndighetene åpnet opp for enkelte aktiviteter.

Budskapet fra president Donald Trump har som vanlig vært noe forvirrende, skriver NTB.

Den ene dagen har han advart delstatene mot å gjenåpne før smittespredningen er under kontroll, mens han den neste har oppmuntret dem som krever øyeblikkelig gjenåpning.

Han roste blant annet våpenviftende demonstranter i Michigan som krevde at arbeidsplasser og landet åpner igjen.

– Det er veldig fine mennesker, sa USAs president om våpen-demonstrantene som troppet opp på delstatens kongressbygning.

Publisert: 04.05.20 kl. 03:36

