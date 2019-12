GIR SEG: Tirsdag kveld kunngjorde Kamala Harris at hun trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kamala Harris' frekke Trump-stikk: Vi sees i rettssaken din

Da USAs president Donald Trump tok farvel med sin politiske rival, fikk han svar på tiltale.

Nå nettopp

Det var tirsdag kveld norsk tid at Kamala Harris kunngjorde sin beslutning om at hun gir opp kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat under valget i 2020.

Etter at hun lanserte sitt kandidatur i januar, lå hun lenge i tetsjiktet på meningsmålingene. Men de siste månedene har oppslutningen dalt. Det samme har pengene i kassa, sier den 55 år gamle California-senatoren.

– Jeg har hatt vareopptelling og vurdert dette fra alle vinkler. Og i løpet av de siste dagene har jeg kommet fram til den vanskeligste beslutningen i mitt liv, skrev hun i en e-post til sine tilhengere.

– Jeg er ingen milliardær. Jeg kan ikke finansiere min egen kampanje. Min valgkamp har rett og slett ikke hatt de økonomiske ressursene som vi trenger for å kunne fortsette, fortsatte hun.

Les også: Trump hevder han hindret tredje verdenskrig

TOPPMØTE: NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte tirsdag USAs president Donald Trump i London. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

En av hennes fremste rivalen i nominasjonskampen var Joe Biden, som etter exit-nyheten bare har lovord å si om partikollegaen. Han beskriver henne som en person med «et førsteklasses intellekt, en førsteklasses kandidat og en svært solid person».

Selv om de to har kommet med stikk til hverandre under Demokratenes debatter, er det liten tvil om hvem som er Kamala Harris’ virkelige rival: President Donald Trump.

Fra scenen har hun blant annet anklaget ham for å ha «brukt to år på å spre hat og skape splittelse». Og selv om hun nå trekker seg fra nominasjonskampen, ser det ikke ut som at kjeklingen er over:

Da exiten var et faktum gikk USAs president ut på Twitter: «Så synd. Vi kommer til å savne deg, Kamala».

Svaret til California-senatoren kom seks minutter senere, og har gått sin seiersgang i sosiale medier: «Ikke bekymre deg, mr. President. Vi sees i rettssaken din».

Hun sikter med det til den pågående riksrettsprosessen mot Donald Trump, hvor det tirsdag kveld var ny utvikling.

Eksperter: Dette skal til for at republikanerne vender Trump ryggen

Da la nemlig etterretningskomiteen i Representantenes hus frem en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk.

Der konkluderte de blant annet med at presidenten har satt sine egne interesser foran nasjonens, og dermed misbrukt sitt embete i den mye omtalte Ukraina-saken – noe presidenten selv konsekvent har avvist på det sterkeste.

Republikanerne svarer på rapporten: «Demokratene har feilet»

Republikanerne har frem til torsdag på å komme med sine egne bemerkninger, før rapporten overleveres til justiskomiteen, som deretter skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak.

Publisert: 04.12.19 kl. 10:42

Mer om