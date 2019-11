MØTTE TILHENGERNE: Donald Trump snakket natt til onsdag til velgere i Sunrise i hans nye «hjemstat» Florida. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Inviterer Trump til riksrettshøringer: Delta, eller slutt og klag

Riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump går inn i en ny fase 4. desember, når Justiskomiteen i Representantenes hus begynner med sine høringer.

Her skal ulike eksperter på amerikansk lov forklare seg, ifølge komitéleder Jerry Nadler.

Han har også invitert Trump og advokatene hans til å delta i høringene.

– Presidenten må ta et valg: Han kan benytte seg av denne muligheten til å bli representert i riksrettshøringene, eller så kan ha slutte å klage over prosessen. Jeg håper at han velger å delta – enten direkte eller indirekte gjennom en advokat, slik tidligere presidenter har gjort før ham, sier Nadler ifølge ABC.

STARTER EGNE HØRINGER: Jerry Nadler leder justiskomiteen i Representantenes hus. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Langet ut mot riksrettsprosessen

Donald Trump talte natt til onsdag til tilhengerne sine på et valgkamparrangement i Florida, som er blitt hans nye hjemstat etter at han meldte flytting fra Manhattan til Palm Beach tidligere i måneden.

Trump sa til tilhørerne at amerikanere flest ikke støtter den pågående prosessen mot ham.

– De presser frem denne riksretts-heksejakten, og mange dårlige ting skjer med dem. For du ser hva som skjer på meningsmålingene? Alle sier det er bullshit, sa han til folkemengden i Sunrise.

Ifølge CNNs reporter på stedet, svarte tilhørerne med jubel.

Hevder Trump visste om varselet

Samtidig melder amerikanske medier om mer drama i kulissene etter Trumps mye omtalte telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli.

En utskrift av en lukket høring med Mark Sandy, som arbeider med å ettergå at Det hvite hus overholder budsjettene sine, ble offentliggjort tirsdag. Her kommer det frem at han i en lukket høring fortalte at to av hans kolleger sa opp jobbene sine ved Det hvite hus, og at oppsigelsene var knyttet til Trumps beslutning om å holde tilbake den militære bistanden til Ukraina. Det skriver New York Times.

Samme avis melder også at Trump skal ha visst om varselet mot ham allerede i august – før han bestemte seg for å frigi bistandsmidlene til Ukraina i september.

Jacob Neiheisel, professor i statsvitenskap ved universitetet i Buffalo, sier til VG at slik saken står nå, er det sannsynlig at Representantenes hus vil bestemme seg for å stille Trump for riksrett, slik at saken går til Senatet.

– Tradisjonelt vil jo dette føre til en rettssak i Senatet, hvor de stemmer over om de skal fjerne Trump fra presidentembedet. Jeg er ikke sikker på om majoritetsleder Mitch McConnell vil følge denne tradisjonen – han har det med å bryte med normene, sier Neiheisel.

