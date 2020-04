STANSET FINANSIERING: USAs president Donald Trump. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL / UPI POOL

Avis: Trump droppet varslingsprogram for oppdagelse av pandemier

Donald Trump og hans administrasjon skal ha trukket USA ut fra et to millarder kroners pandemi-program to måneder før covid-19 ble identifisert.

For mindre enn 10 minutter siden

Prosjektet ble lansert i 2009 av USAs avdeling for internasjonal utvikling som da hadde identifisert 1200 typer virus som alle hadde potensial til å utvikle seg til å bli pandemier. Av disse 1200 virusene, var 160 forskjellige coronavirus, skriver Los Angeles Times.

Prosjektet ble kalt «PREDICT», og der var over 60 forskjellige laboratorium fra verden over med. Ett av disse er den kinesiske laben Wuhan som da først identifiserte SARS-CoV-2 som senere ble det som nå er kjent som covid-19.

– Se på navnet. Vår oppgave vare å forutse (derav PREDICT) slikt før det skjedde. Det var delen av programmet som var interessant, men det var også delen jeg bekymret meg over, sier Peter Daszak til den amerikanske avisen.

Daszak er presidenten av EcoHealth Alliance som er en del av programmet. Han legger til at det vil være viktig å ha lignende programmer i fremtiden for å sikre at sjansen for at noe lignende som covid-19 skjer igjen skal være minimal.

En talsmann fra den amerikanse avdeling som skal sikre internasjonal utvikling forteller at PREDICT kun var en liten del av det internasjonale arbeidet som gjøres fra USA. Han sa også at et nytt initiativ for å stoppe spredning av virus fra dyr til mennesker planlegges og skal være ferdigstilt i august.

Etter USA valgte å stanse finansieringen av programmet er det nå et svært begrenset budsjett. Nå vil mesteparten av finansieringen gå til arbeid mot de nåværende coronaviruset, og ikke til å forutse hva det neste kan være.

– Det er sunn fornuft at man skal kjenne til fienden vår. Det gjorde vi ikke nå, og nå sitter alle hjemme og venter på at en vaksine skal komme. Det er ikke en god, global strategi for å bekjempe farlige virus, sier Daszak.

Publisert: 03.04.20 kl. 21:03

