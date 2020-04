OPPRØR: Nyhetsbyrået AP har hentet dette bildet av fengselet i brann fra en Instagram-video. Foto: Instagram/AP

Krever gransking etter fangeopprør i Russland

En menneskerettighetsorganisasjon krever full gransking etter et dramatisk fangeopprør i et fengsel i Sibir langfredag.

Nå nettopp

Fangene sendte ut en video, som ble offentliggjort av BBCs Russland-service på Twitter, der fanger sier at «de kommer til å drepe oss» og viser bilder av store styrker som skal slå ned opprøret i fengselet, som ligger i Angarsk i Irkutsk-regionen.

Det oppsto også en stor brann på fengselsområdet, som er en fangeleir med såkalt «strengt regime».

Ifølge organisasjonen «Obsjtsjestvennyj Verdikt» startet det hele med at en fange ble banket opp, noe som førte til at han og andre fanger skar over blodårene sine i protest. De skriver at spesialstyrker ble hentet inn for å slå ned opprøret.

les også 16 døde i fengselsopprør i Mexico

Fengselsmyndighetenes versjon til nyhetsbyrået Tass, gjengitt av Gazeta.ru, går ut på at en av fangene hadde brutt reglene for oppførsel i fengselet og nektet en ransaking. Han kom deretter i konflikt med en av de ansatte.

– Andre fanger støttet ham, de knuste overvåkningskameraene og angrep en fengselsbetjent, som nå er innlagt på sykehus, heter det i uttalelsen til Tass.

Også Mediazona melder, med menneskerettighetsaktivister som kilder, at opprøret kan ha startet som følge av at en fange ble jult opp. Fangene spilte inn flere videomeldinger der de ber om hjelp. En av fangene viser frem skader som han hevder kom av at han ble slått av en fengselsansatt.

les også 52 fanger på rømmen i Brasil

«Obsjtsjestvennyj Verdikt» krever nå både en full gransking av det som har skjedd og at uavhengige observatører får slippe inn i fengselet. Organisasjonen skriver på Facebook at en menneskerettighetsaktivist ble nektet tilgang etter urolighetene fredag. De krever også at «proporsjonaliteten i maktbruken» blir gransket.

Deres versjon er at den fangen som ble slått, først skar seg, deretter ble han slått igjen, og ytterligere 17 fanger skar over blodårene sine i protest.

Totalt skal det være rundt 1200 fanger i leiren, skriver nyhetsbyrået AP.

– Situasjonen er enda mer bekymringsfull på grunn av de tiltakene som tar sikte på å forhindre spredning av coronaviruset. Det gjør tilgangen til fengsler ekstra vanskelig både for offentlige observatører og advokater. Det vil si at uavhengige kontrollmekanismer praktisk talt ikke fungerer, skriver organisasjonens leder Pavel Glusjenko på Facebook. Han etterlyser blant annet informasjon om hvordan russiske fengsler beskytter fangene mot smitte for tiden.

Publisert: 11.04.20 kl. 01:33

Les også

Mer om Russland

Fra andre aviser