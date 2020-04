SYK: Storbritannias statsminister Boris Johnson, her fotografert i Paris i august. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

Boris Johnsons tilstand stabil

Etter å ha blitt overført til intensivavdelingen mandag kveld, har Storbritannias statsminister fått tilførsel av oksygen, men holdt seg stabil gjennom natten.

Statsministerens kontor 10 Downing Street melder tirsdag ettermiddag at Boris Johnsons tilstand er stabil, og at han ikke har lungebetennelse.

En talsperson for statsministeren sier ifølge Guardian:

– Statsministeren har vært stabil over natten og er ved godt mot. Han får standard oksygenbehandling uten noen annen hjelp. Han har ikke hatt behov for mekanisk lufttilførsel eller pustehjelp.

Statsråd Michael Gove sier ifølge Guardian til «BBC Breakfast» tirsdag morgen at Boris Johnson (55) får den «aller, aller beste pleie fra teamet på St Thomas’ og våre tanker og bønner går til han og hans familie.»

– Han er ikke tilkoblet respirator. Statsministeren har fått tilført noe ekstra oksygen og blir selvfølgelig nøye fulgt opp, sier Gove.

Ifølge Reuters uttaler Gove også at Johnson er «fysisk full av liv og i god form». Han beskriver statsministeren som «en mann med stor entusiasme og livsappetitt».

Gove er kansler for hertugdømmet Lancaster og minister for kabinettet, en post som regnes som regjeringens nest viktigste. Tirsdag ettermiddag kom det fram at Gove selv er i hjemmeisolasjon som følge av at et familiemedlem har hatt milde symptomer.

Inntil mandag insisterte statsministerens kontor på at Boris Johnson skulle fortsette å styre landet gjennom å være i kontakt med sine rådgivere og kolleger fra sykehuset. Men etter at tilstanden forverret seg, bekreftet de at utenriksminister Dominic Raab ville være stedfortreder for Johnson «der det trengs».

Ifølge Gove har statsministeren gjort klar en plan for Raab, som han vil følge framover.

Raab ble utpekt som statsministerens «designated survivor», altså en utpekt stedfortreder, etter at Johnson fikk påvist covid-19 26. mars.

Da Johnson ble lagt inn på St. Thomas’ Hospital i London søndag, ble det beskrevet som et føre var-tiltak av legene. Statsministeren hadde vedvarende coronasymptomer og det skulle tas noen rutinetester, var beskjeden fra hans kontor.

Men mandag kveld, ifølge Gove rundt klokken 19, ble statsministeren lagt inn på intensivavdelingen ved det samme sykehuset.

INNLAGT: Politi holder vakt utenfor sykehuset i London der statsministeren er innlagt. Foto: ANDY RAIN / EPA

– Statsministeren har bedt utenriksminister Dominic Raab om å steppe inn for ham når det er nødvendig, sa en talsperson for Statsministerens kontor.

Flere ganger i sitt sykdomsforløp har statsministeren forsikret folket om at han har det bra. Han har fortsatt å lede landet og holdt daglige digitale krisemøter, til tross for at han har hatt symptomer som hoste og feber.

Johnson-biograf Sonia Purnell har uttalt at Johnson har en merkelig holdning til sykdom og at «hans syn på verden er at sykdom er for svake mennesker.»

Donald Trump har også sendt sine god bedring-ønsker til Johnson, og beskrevet ham som «en sterk mann». Den amerikanske presidenten sa også at han har kontaktet to legemiddelfirmaer som han omtaler som ledende innen behandling av sykdommer som ebola og aids, og bedt dem kontakte London for å tilby sin hjelp.

– Vi har kontaktet alle legene til Boris, og vi får se hva som skjer videre. Men spesialistene er allerede på sykehuset, og de er klare, sa Trump mandag.

Ifølge Business Insider vil det ikke kreve noe valg om Johnson ikke skulle være i stand til å lede. Men politisk press fra opposisjonen kan selvfølgelig lede til et på sikt.

Statsminister Erna Solberg tvitret tirsdag morgen om sin britiske kollega:

«Jeg ønsker Boris Johnson god bedring og rask retur til 10 Downing Street. Mine tanker går til ham og hans familie i denne vanskelige tiden.»

