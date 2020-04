Nå fylles Central Park med sykesenger

NEW YORK (VG) Millionbyen New York er nå så herjet av coronaviruset at alt gjøres for å hjelpe mange titalls tusen smittede. VG besøkte feltsykehuset som nå settes opp i Central Park for å avlaste de overfylte sykehusene.

Thomas Nilsson

Amund Bakke Foss

Nå nettopp

Det er mørke skyer over Manhattan idet en stor gruppe hjelpearbeidere bærer eske på eske med medisinsk utstyr inn i 14 nyoppsatte telt i Central Park.

Selv om vårblomstene har begynt å komme frem i den ikoniske storparken er gresslettene her, som egentlig skulle vært fylt med folk, tomme.

Fra Fifth Avenue høres ambulansesirenene som kjører syke til akuttmottaket på Mount Sinai-sykehuset som ligger rett ved parken. Leger og sykepleiere går gjennom feltsykehuset for å inspisere forholde.

New York er episenteret for coronautbruddet i USA, som nå er det landet i verden med flest smittede. Bare i New York er over 40.000 bekreftet smittede og over 1000 døde. Sykehusene er overfylte med syke og døende.

SAMARBEID: Sykehuset er opprettet av en kristen organisasjon i samarbeid med helsemyndighetene i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

14 fullt utstyrte telt, med til sammen 68 sengeposter, hvorav 10 av dem er intensivposter, gjøres nå klare i parken for å avlaste Mount Sinai-sykehuset som ligger rett ved siden av.

Det er den kristne hjelpeorganisasjonen Samaritan’s Purse, som vanligvis jobber i katastrofeområder utenfor USA, som har satt opp feltsykehuset.

– Dette er første gang vi har en slik medisinsk operasjon i USA. Dette er en global pandemi så det er klart det er frykt involvert, men vi er ikke redde for å gå inn i ilden. Vi vil vise at de rammede ikke er alene og glemt, sier Melissa Nystrom i organisasjonen til VG.

I tillegg til feltsykehuset i New York, har Samaritan’s Purse samtidig en operasjon i de hardest rammede områdene i Italia.

MÅ BRUKES I GODE OG VONDE TIDER: Ruth Marinaro (71) er glad for at også Central Park kan brukes i kampen mot smitten. Foto: Thomas Nilsson / VG

En av naboene, Ruth Marinaro (71), har kommet til feltsykehuset for å få et inntrykk. Hun sier det gjør henne svært trist å se at situasjonen er så alvorlig at feltsykehus nå reises her.

– Central Park er som min hage, jeg går turer her, jeg pleier å ha piknik her og jeg trener her. Dette viser at byen vår er under angrep av et monstervirus. Jeg er dypt takknemlig for at parken ikke bare gir oss det som er vakkert, men at den også kan brukes til å sette opp telt, sier hun.

Mens dødstallene i byen hennes stiger, er 71-åringen også svært urolig over den globale utviklingen.

– Det er grusomt og ikke til å tro, sier hun.

SKEPTISK: Howard Szhranz mener det er mer enn nok plasser inne til å opprette feltsykehus, og mener den kristne organisasjonen utnytter situasjonen til å promotere «religiøs propaganda». Foto: Thomas Nilsson / VG

En annen innbygger, som også går forbi mens den kristne organisasjonen setter opp feltsykehuset, er mer skeptisk.

– Dette gjøres bare for religiøs propaganda. 60 senger er dessuten ingen ting. Det finnes store gymsaler som lett kunne hatt plass til 150 senger, samtidig som de kunne fått varme innendørs, sier Howard Szhranz til VG.

Uansett hva newyorkere mener om feltsykehuset: Onsdag tas det i bruk og vil være klart til å ta imot coronasmittede pasienter.

Idet VG forlater parken er klokken blitt 19 og innbyggere ved sykehuset Mount Sinai åpner vinduene sine og kommer ut på balkongene.

Så begynner de å klappe.

Det er nemlig da det er vaktskifte, og mens slitne sykepleiere og leger går ut av døren, går dere kolleger den andre veien – klare til nok et langt nattskift.

Publisert: 01.04.20 kl. 22:22

