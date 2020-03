SYKE OVERALT: En kvinne ligger på bakken med pustevansker i en by i Iran. Skjermbildet er fra en video VG har fått tilsendt av en lege, som selv filmet hendelsen. Foto: Privat

Iranske helsearbeidere forteller: Smitten ute av kontroll – syke faller om på gaten

BEIRUT (VG) Sykepleiere sover på de overfylte sykehusene, der mennesker dør kontinuerlig. Her forteller helsearbeidere i det tungt sanksjonerte Iran til VG om corona-katastrofen i landet – som trolig er mye større en verden får vite.

– De fleste med corona-smitte som havner på intensivavdelingen der jeg jobber, ender opp med å dø.

Den unge sykepleieren er i frontlinjen i kampen mot coronaviruset i Midtøstens aller hardest rammede land.

Daglig ser hun nye pasienter som kobles til respiratorer, men som, tross innsatsen hun og kollegene legger ned, mister bevisstheten og dør raskt.

Da hun for en tid tilbake ble spurt om å flyttes til corona-avdelingen i ett av Irans hardt prøvede sykehus, var hun aldri i tvil om svaret:

– Jeg lever for å ta vare på andre. Jeg ser på det som en plikt å gjøre min jobb som sykepleier nå, og å redde så mange som mulig, sier hun til VG.

Det iranske regimet ønsker til enhver tid å ha full kontroll over informasjonen som kommer ut av landet. For å få fri informasjon har VG derfor valgt å anonymisere alle helsearbeidere vi har snakket med i arbeidet med denne artikkelen. På den måten er det lettere å snakke fritt om den kritiske situasjonen i landet.

EN AV MANGE: En journalist som døde av corona-smitte begraves i Teheran, tirsdag, denne uken. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

«Seks personer dør hver time»

Svært få vet egentlig hvor stort corona-utbruddet i Iran er. Tidlig i den internasjonale spredningen ble det klart at Iran var blant landene som var aller verst rammet internasjonalt.

I slutten av forrige uke var smittesituasjonen blitt så kritisk at det til tider svært lukkede iranske regimet så seg nødt til å åpne noe opp om hvor alvorlig landet er rammet av coronaviruset:

«Vi har nå 50 nye smittede hver time og en nytt dødsfall hvert tiende minutt», sa en talsmann for helsedepartementet i landet.

Bare i de 24 timene som hadde gått før uttalelsen ble publisert, hadde 149 nye mennesker død og 1046 nye smittede blitt registrert.

Mandag var de offisielle tallene 1812 døde og over 23.000 smittede, men samtidig sier Verdens helseorganisasjon (WHO) at tallene er underrapporterte.

– Antallet tilfeller som er offentliggjort i Iran kan trolig bare være en femtedel av det egentlige tallet. Årsaken er at det kun er de mest alvorlige tilfellene som testes, sa Rick Brennan i WHO etter et besøk til Iran i forrige uke.

En lege VG snakker med i landet sier:

– Mine kolleger mener så mange som seks personer dør hver time her. Jeg tror tallene kanskje er høyere enn Italia, men myndighetene ønsker ikke være åpne om hvor stort problemet faktisk er.

Dette er tall det er umulig for VG å verifisere.

FÅR BEHANDLING: Som mange andre land i verden er irans helsetjenester sprengt som følge av de mange smittede. Bildet er fra et sykehus i Teheran 1. mars. Foto: KOOSHA MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY

Helsearbeidere smittet

Denne helgen kjørte legen vi snakker med ut i byen der han bor og jobber, for å kjøpe inn mat. Da så han flere mennesker falle om på bakken og bli liggende med pusteproblemer.

VG har fått tilsendt videoene, som viser en kvinne med munnbind og hansker ligge nesten livløs i veibanen. En annen video viser en medtatt mann bli hjulpet om bord i en ambulanse.

Det er imidlertid uklart om det er coronasmitte som er årsaken.

VG har de siste dagene også snakket med flere sykepleiere i det hardt rammede landet. Her er noe av det som nå gjør jobben deres så krevende:

De sier at det er et stort problem at sykepleiere mangler smittevernutstyr, masker og hansker. Mange behandler syke uten å beskytte seg ordentlig, noe som fører til at mange helsearbeidere også blir smittet.

Helsearbeiderne som nå jobber døgnet rundt kan heller ikke ha omgang med sine familier på grunn av smittefaren. Mange av dem ender derfor opp med å sove på sykehuset der de jobber.

I begynnelsen av utbruddet ble ikke helsearbeiderne ordentlig informert om corona, og mange som var smittet av det nye viruset ble behandlet som om de hadde influensa – uten at sykehusene tok ekstra grep. Det gjorde at smitten eksploderte på landets sykehus.

KLARER IKKE STOPPE VIRUSET: Brannmenn forsøker desperat å desinfisere Teherans gater, 13. mars. Foto: AFP

«Vi er sinte og redde»

En av sykepleierne VG snakker med er kritisk til håndteringen fra begynnelsen av.

– Det var ingen isolasjon på sykehusene i begynnelsen, noe som bidro til at krisen ble forsterket. Hvis vi hadde blitt informert ordentlig, kunne vi hindret langt flere dødsfall, sier han.

Han har selv mistet en nær venn, som jobbet med smitten på ett av landets sykehus. Årsaken skal ha vært at tilstanden hans ikke fra begynnelsen av ble definert som corona-smitte, og sykepleieren fikk derfor ikke hjelpen han trengte.

Den kvinnelige sykepleieren vi snakker med oppsummerer situasjonen kort:

– Vi er både sinte og redde, sier hun.

Politisk elite tungt rammet

Irans økonomi lider kraftig etter at president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i 2018 og gjeninnførte strenge sanksjoner mot landet. Helsetjenesten er nå helt overveldet og mangelen på medisiner og utstyr skal gjøre situasjonen enda mer kritisk.

Corona-smitten har også rammet landets politiske elite tungt. En rekke høyere tjenestemenn, blant dem visepresidenten, regjeringsmedlemmer, parlamentsmedlemmer og tjenestemenn i helsedepartementet, er smittet av viruset, og flere er døde.

Tross alvoret har landet vært sent ute med å innføre samme strenge tiltak som andre hardt rammede land. Folk kan fortsatt bevege seg relativt fritt rundt i Iran.

Publisert: 24.03.20 kl. 19:56

