OPPDATERING: President Donald Trump, visepresident Mike Pence, justisminister William Barr og coronavirus-koordinator Deborah Birx på mandagens pressekonferanse i Det hvite hus. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump: – USA er snart åpent for business igjen

USAs president Donald Trump er sikker på at tiltakene landet har innført fungerer, og sier dette ikke vil bli et langvarig økonomisk problem.

Nå nettopp

– USA er snart åpent for business igjen. Veldig snart, og ikke om tre-fire måneder, sa Trump på den daglige pressekonferansen om coronaviruset i Det hvite hus mandag kveld.

Han påpekte at han mener tiltakene ikke kan bli verre enn problemet.

– Vi skal ikke la dette bli et langvarig økonomisk problem.

Han mener konsekvensene av å holde store deler av landet stengt kan bli store.

– Vi må åpne landet vårt. Det å holde det stengt, vil etter min mening, skape langt større problemer, fortsatte han.

Presidenten mener det er mulig både å beskytte folkehelsen og økonomien samtidig.

– Med en dårlig økonomi vil man sannsynligvis få flere dødsfall enn av viruset.

– Kommer til å bli ille

Når Trump har planer om å åpne landet igjen vil han ikke si.

– Det jeg kan si er at vi ikke snakker om måneder frem i tid.

– Vi jobber med å la lokalsamfunn gradvis åpne når tiden er inne for det. Vi jobber også med å finne ut hva det neste steget skal være når helsemyndighetene sier det er greit - greit å komme seg tilbake på jobb. Vi er et land som ikke er bygget for å være stengt.

Likevel er Trump klar over at amerikanerne går en tøff tid i møte.

– Det kommer til å bli ille. På toppen av det hele har vi en tøff influensasesong. Vi prøver å gjøre det beste vi kan for at det ikke skal bli fullt så ille, men det er ille. Tallene kommer til å øke før de vil synke.

Så langt er over 43.000 bekreftet smittet i USA, og over 550 er døde som følge av viruset.

Publisert: 24.03.20 kl. 02:49

