LØSLATT PÅ PRØVE: Michael Behenna omfavnes av sin daværende kjæreste Shannon Wahl og broren Brett da han løslates på prøve i 2014. Foto: AP

Benåder amerikansk soldat dømt for drap i Irak

Det hvite hus benåder den amerikanske soldaten Michael Behenna (35), som skjøt og drepte en terror-mistenkt under et avhør i 2008.

Oppdatert nå nettopp







Benådingen er signert av president Donald Trump, opplyser pressesjef i Det hvite hus Sarah Sanders. Behenna, som er tidligere løytnant, ble i en militær domstol i 2009 dømt til 25 år i fengsel for å ha drept en fange under et avhør i Irak i 2008. Det skriver nyhetsbyråret AP.

Etter en anke ble straffen redusert til 15 år, med muligheter for tidlig prøveløslatelse. Det fikk Behenna i 2014, og prøvetiden skulle etter planen vare til 2024.

Trumps pressesjef Sarah Sanders sier at Behennas sak har fått massiv støtte i militære kretser, men også blant folkevalgte i hans hjemstat Oklahoma. Hun forteller at Behenna har oppført seg eksemplarisk i fengselet mens han sonet sin straff, og at han «fullt ut fortjener benådingen».

I IRAK: Michael Behenna i en amerikansk militærbase nær Tikrit i Irak i 2008. Foto: AP

– Be om tilgivelse

Til Washington Post i april, sa Behenna at han ikke hadde for høye forhåpninger om å bli benådet. Han forklarte likevel hvorfor han ville prøve:

– Å spørre om benåding er en måte å be om tilgivelse fra landet jeg kjempet for. Det er også en måte å få rettferdighet på, etter en urettferdig rettssak.

En person som blir benådet av presidenten vil igjen få rettigheter han eller hun mistet da de ble dømt, skriver Washington Post: De får stemme ved valg, stille til valg, få visse type jobber, og adoptere et barn.

Benådet etter massivt kjendis-press: Cyntoia Brown løslates eter 15 år i fengsel

Advokaten hans, John Richter, var på forhånd optimistisk til at Behenna skulle bli benådet.

– Vi vet at vi har en president som har stor sympati for de vanskelige situasjonene som soldater og medlemmer av marinen møtte under krigene i Irak og Afghanistan, sier han til Washington Post.

Gjennomførte «privat» avhør

Mannen som ble skutt og drept av Michael Behenna, het Ali Mansur.

Bakgrunnen for drapet var et angrep i Irak 21. april 2008, der Behenna tjenestegjorde. Han satt i den midterste av en kolonne på tre militære kjøretøy nord for Bagdad , da kjøretøyet bak ham plutselig eksploderte. Den unge soldaten, som da var 24 år gammel, mistet to venner.

Etterpå skal identiteten til en man mistenkte hadde tilknytning til al-Qaida, og som muligens hadde hjulpet til med å gjennomføre angrepet som tok livet av de amerikanske soldatene, offentliggjort i en etterretningsrapport. Mannen, Ali Mansur, ble pågrepet med huset fullt av våpen og avhørt, men senere frigitt fordi militæret ikke kunne finne noe bevis som koblet ham til angrepet. Behenna var soldaten som fikk i oppgave å frakte Mansur hjem.

Kommentar: Krigen som ikke tar slutt

I retten innrømmet Behenna at han ikke tok fangen med seg hjem, slik han var blitt beordret til. Istedenfor tok han ham med seg til en jernbanetunnel, hvor han kledde av ham og gjennomførte et avhør, som endte med at Mansur ble skutt og drept.

Behenna forklarte i retten at han fryktet at krigsfangen ville forsøke å ta fra ham våpenet, og at han derfor skjøt. Retten mente derimot at drapet var planlagt, og at det ble utført som hevn for han sto døde kamerater, skriver Washington Post.

Publisert: 07.05.19 kl. 04:21 Oppdatert: 07.05.19 kl. 04:35