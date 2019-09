KJENT: Henrik Olsson Lilja, her i samtale med pressen i forbindelse med rollen som forsvarsadvokat for A$AP Rocky. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Svensk politi jakter torpedo etter drapsforsøk på A$AP Rockys advokat

En kvinnelig toppjurist er pågrepet på bakgrunn av offerets forklaring til politiet, og de jakter fremdeles en mannlig mistenkt beskrevet som en torpedo.

For mindre enn 10 minutter siden







Generalsekretær i Sveriges Advokatsamfund, Mia Edwall Insulander, bekrefter til VG at den kjente advokaten som ble skutt fredag er Henrik Olsson Lilja. Han har den siste tiden vært i medienes søkelys som advokaten til den amerikanske rapperen A$AP Rocky.

les også A$AP Rocky anker ikke voldsdom

Tilstanden hans skal være alvorlig, men stabil etter fredag kveld, ifølge Aftonbladet.

– Har er blitt operert, og fra hva jeg vet er hans tilstand stabil, opplyser Insulander til VG via tekstmelding.

SØKER: En politibetjent med hund undersøker et område ved Norr Mälarstrand på Kungsholmen i Stockholm etter skytingen fredag. Foto: Pontus Lundahl/ TT NYHETSBYRÅN

Hun beskriver Linja som «en dyktig og erfaren strafferettsadvokat».

Det var i nitiden på morgenen den dagen naboer på Kungsholmen i Stockholm sentrum hørte smell og skrik om hjelp. I trappehuset fant man advokaten – med skuddskader i hodet, brystet og magen. Mannen klarte å formidle flere teorier om hvem som stod bak til politiet, før han ble lagt i narkose på sykehuset.

les også Kjent advokat skutt i Stockholm

Kvinne pågrepet - jager torpedo

Den første teorien var ifølge Aftonbladet at en kvinne han var i konflikt med kunne ha «leid en torpedo». En annen teori skal være at det er knyttet til hans yrke, men uten at advokaten nevnte noen spesifikk sak.

Kvinnen han var i konflikt med, ifølge svenske medier en høytstående jurist, ble arrestert fredag formiddag, mistenkt for å ha betilt et drap.

Hun ble avhørt fredag og blir avhørt videre.

ÅSTED: Området i Stockholm sentrum ble sperret av mens tekniske undersøkelser pågikk fredag. Foto: Pontus Lundahl / TT NYHETSBYRÅN

Lørdag morgen er mannen mistenkt for drapsforsøket fremdeles på frifot.

Et vitne oppgir til Aftonbladet at personen som avfyrte skuddene var en mann i 35-40-årsalderen. Han skal ha vært ikledd en grå genser som var blodig og delvis dratt opp over ansiktet da han rømte fra stedet.

les også Kvinne (18) skutt og drept i Stockholm

– Vi fortsetter å jobbe med saken. Vi forsøker å få fram flere opplysninger gjennom spaning og sammenligner opplysningene vi har fått, sier politiets pressetalsperson i Stockholm, Eva Nilsson til avisen.

En ikke navngitt kollega av Linja sier til Expressen lørdag:

– Beskjeden vi har fått er at han har vært ved bevissthet og i stand til å snakke etter operasjonen, men ellers ikke noe mer enn det man har gått ut med tidligere.

KRIM: Teknikere undersøker stedet fredag. Foto: Pontus Lundahl / TT NYHETSBYRÅN

Avisen beskriver hvordan åstedet på Norr Mälarstrand bare ligger noen hundre meter fra Stockholmspolitiets hovedkvarter. Angrepet skjedde også midt i rushtiden med stor trafikk og mange mennesker i gatene, og det skjedde ikke diskré.

les også Torell-rettssaken starter i dag – ekspert tror på frifinnelse

En beboer i blokken beskriver dette til Expressen:

– Jeg var hjemme og hørte noe som hørtes ut som om noen hadde mistet jernrør i trappehuset. Det hørtes ikke ut som skudd, men det var vel fordi det var så mye ekko trappehuset. Jeg hørte tumulter og gnisselyd fra heisen. Det var ikke før jeg møtte på politiet at jeg forstod at noe hadde skjedd.

Et vitne har oppgitt at mistenkte forsvant i en svart SUV.

Publisert: 07.09.19 kl. 10:03







Mer om