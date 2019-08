«LOCK DOWN»: Sander Johannessen, Kasper Olsen og Kristian Hovind måtte låse seg inne på et rom på skolen under lørdagens masseskyting i Texas. Foto: Privat

Nordmenn låste seg inne under Texas-skyting: – Surrealistisk

Flere nordmenn på University of Texas Permian Basin ble låst inne under en såkalt «lock down» mens masseskytingen som kostet minst fem mennesker livet i Texas pågikk.

Lørdag ettermiddag lokal tid i byen Odessa i Texas befant flere nordmenn seg på University of Texas Permian Basin. Plutselig fikk de melding om at skolen var under «lock down» på grunn av en pågående skyteepisode.

– Det er ganske surrealistisk. Det startet bare rundt 500 meter unna der vi var. Det blir dramatisk når man får melding fra skolen og politiet om at det er en aktiv skytter og skolen kan være i fare. Vi er ikke så vant til det, sier Kristian Hovind (19) til VG.

Han og rundt 30 andre låste seg inn på et fysiorom på skolen.

– Vi fikk ikke så mye informasjon. Vi brukte sosiale medier og lokale nyhetskanaler for å prøve og holde oss oppdatert. Det er klart man blir litt sjokkert når sånt skjer så nærme. Det blir litt kaotisk, sier Hovind.

Totalt ble fem personer – inkludert skytteren – drept i skyteepisoden. 21 sivile og fire tjenestemenn ble skadet.

Innelåst i over to timer

Etter drøyt to og en halv time hevet skolen «lock down», og elevene kunne gå ut igjen.

Hovind var blant annet innelåst med nordmannen og studiekameraten Joel Hope (19). VG var i kontakt med Hope mens skytingen fortsatt var uavklart.

– Vi vet ikke helt hva som skjer nå. Vi ser på nyhetene at flere mennesker har blitt skutt, men vi føler oss trygge nok nå, kunne han fortelle.

Hope sier det går omtrent 8000 elever på universitetet. Han og Hovind er der for å spille fotball på skolelaget. De har vært i Texas i to uker, men skal i utgangspunktet fullføre en bachelor som går over fire år på universitetet der.

– Det går bra med oss, men vi er bare litt skjelvne. Det er rart når sånne ting skjer så nære deg, sier han til VG.

– Vi var på gymmen og fikk melding av skolen om å låse oss inne på nærmeste rom på grunn av skytingen. Det er jo ikke en trivelig situasjon, sa Hope.

Ingen skal ha blitt skutt på skoleområdet.

LOCK DOWN: Joel Hope (19) og Kristian Hovind (19) er låst inne i et fysiorom på University of Texas Permian Basin på grunn av skyting i området. Foto: Privat

– Kan ikke gå rundt å være redd

I tillegg til Hovind og Hope studerer blant annet også Kasper Olsen (18) og Sander Johannessen (21) ved universitetet. De var også på campus da under skytingen.

– Vi var på et annet rom. Jeg må innrømme at man ikke føler seg helt trygg, man har hørt historier om masseskytinger. Det går noen tanker gjennom hodet ditt, sier Olsen til VG.

Hittil i år har det vært 280 masseskytinger, der fire personer eller flere er blitt skutt, i USA, skriver NTB. Det har studentene fått merke tett på kroppen.

– Man tenker på det, spesielt når man er på steder med mange mennesker, fortsetter han.

– Man kan ikke gå rundt å være redd, samtidig som det er greit å ta noen forholdsregler, sier Johannessen.

FEM DREPT: Minst fem personer ble drept under masseskytingen i Texas lørdag. Foto: Tim Fischer / AP / NTB SCANPIX

Publisert: 01.09.19 kl. 03:47







