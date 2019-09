Indisk kvinne (73) fødte tvillingjenter

Én dag etter fødselen ble pappa Sitarama Rajarao (82) innlagt på sykehuset etter et slag.

Torsdag fødte indiske Mangayamma Yaramati (73) to tvillingjenter med fire leger tilstede, melder BBC Telugu.

– Moren og babyene har det bra, sier lege Uma Sankar til nettstedet.

Den 73 år gamle kvinnen ble gravid etter en IVF-behandling, som innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes av mannens sæd, hvor det etterpå blir ført tilbake til kvinnens livmor.

Paret fikk inspirasjon til IVF-behandling etter at en kvinne, som bodde nært paret, ble gravid ved bruk av denne metoden.

Mangayamma Yaramati sin fødsel ble gjennomført med keisersnitt, som er en vanlig metode i slike sjeldne tilfeller, skriver nettstedet. Hun har også fått tett oppfølgning av leger under hele svangerskapet på grunn av den høye alderen.

Fikk slag én dag etter fødsel

Den eldre kvinnen forteller at det å få et barn har vært viktig for henne og mannen Sitarama Rajarao (82). Hun legger til at paret har følt seg stigmatisert i landsbyen deres.

– De kalte meg en barnløs kvinne. Vi prøvde flere ganger og besøkte flere leger, så dette er den lykkeligste dagen i livet mitt, forteller hun.

Yaramati forteller at hun og mannen alltid har ønsket seg et barn, men ikke har klart å bli gravid før nå.

– Vi er utrolig glade, forteller mannen Sitarama Rajarao til BBC Telugu kun få timer etter tvillingene ble født.

Kun én dag etter fødselen ble Rajarao selv innlagt på sykehuset etter å ha fått et slag.

På spørsmål fra journalisten om hvem som vil ta seg av barna hvis det skulle skje noe med paret på grunn av alderen, svarer Rajarao:

– Ingenting er i våre hender. Det som skjer - det skjer. Alt skjer i Guds hender, sier.

