Prinsesse Madeleine kan bli evakuert fra Dorian

Det svenske slottet opplyser at de har en plan for å evakuere prinsesse Madeleine og hennes familie om orkanen Dorian slår inn over Florida.

Ifølge svenske medier kan prinsessen, hennes ektemann Chris og barna Leonore (5), Nicolas (4) og Adrienne (1) bli tvunget til å evakuere fra sitt hjem i Florida. Svensk Dam skriver at familien flyttet til Miami i fjor.

– Sånn kan det bli. Vi har kontakt med prinsesse Madeleine og følger som alle andre med på informasjonen og hendelsesutviklingen i området. Hun er klar over advarselene som sendes ut, sier informasjonssjef ved Slottet Margareta Thorgren til Aftonbladet.

Hun forteller også at de har en plan for hurtig evakuering om det skulle bli nødvendig.

– Vi har en plan dersom det skulle skje. Vi kommenterer ikke detaljene i den, sier hun.

Pressesjefen sier også at prinsessen har nær kontakt med familien i Sverige om den løpende utviklingen.

Mandag formiddag melder internasjonale Røde Kors at opptil 13.000 hus kan ha blitt alvorlig skadet eller ødelagt på Abaco og Grand Bahama.

Dorian beveger seg langsomt nord-vestover fra Bahamas og kan komme til å treffe USAs østkyst en gang mellom mandag kveld og onsdag. Delstatene Florida, Georgia, Nord- og Sør-Carolina har erklært unntakstilstand.

I en oppdatering fra Det nasjonale stormsenteret NHC klokken 14 norsk tid, opplyses det at orkanen da beveger seg med en fart på 2 kilometer i timen og befinner seg 190 kilometer fra West Palm Beach i Florida.

– Selvfølgelig er kongefamilien urolig, med tanke på at familiemedlemmer bor i området, sier Thorgren til Expressen.

