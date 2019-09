VIL IKKE HA NYVALG: Boris Johnson sa på en pressekonferanse mandag kveld at han mener sjansene for en brexit-avtale har økt. Foto: BEN STANSALL / AFP

Kritisk uke for Boris Johnson: – Et partikupp er på gang

LONDON (VG) Mye står på spill for Boris Johnsons som har sin hittil viktigste uke som statsminister. Den kan ende med at det blir utlyst valg i Storbritannia, selv om Johnson sier han ikke ønsker det.

Mandag er regjeringen innkalt til et hastemøte i Downing Street og senere på kvelden har Boris Johnson invitert alle konservative politikere til statsministerboligen. Utenfor står tusenvis og demonstrerer.

Han vil kreve av dem at de er lojale mot ham når Parlamentet åpner tirsdag, forteller Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, som beskriver det som skjer i Storbritannia som «helt galematias».

Klokken 19.00 holdt Johnson en kort tale med et tydelig budskap til de som vurderer å felle ham.

– De siste ukene har sjansen for en avtale økt. EU vet at vi vil ha en avtale og et godt forhold til dem, og de ser at vi er fast bestemt på å forlate EU. Det som holder oss tilbake er hvis Brussel vet at våre parlamentarikere stikker kjepper i hjulene for disse forhandlingene.

Dette står på spill

Tirsdag vil opposisjonen med Jeremy Corbyn i spissen trolig kreve å få endret loven slik at Johnson ikke kan ta Storbritannia ut av EU uten en avtale. Det vil bety at brexit blit utsatt.

Corbyn har støtte fra om lag 20 konservative politikere, og det er disse Johnson vil ha et ord med i kveld.

Han kommer nok til å si til dem at han ikke vil tolerere at noen avviker fra partilinjen, sier Mustad, som VG snakker med re

– Det går rykter om at de som stemmer mot ham risikerer å bli utvist fra partiet og fra å representere partiet sitt i fremtiden, sier Mustad og legger til:

– Et partikupp er på gang.

MISNØYE: Utenfor Downing Street demonstrerer folk. Frontene i debatten er blitt hardere etter at Johnson suspenderte Parlamentet i slutten av august. Foto: SIMON DAWSON / X06555

Britenes «stortingspresident» John Bercow, som er blitt verdenskjent for å roper «order» er utpekt som sjefsrebellen. Også Ken Clarke, tidligere finansminister, sier han vil støtte Jeremy Corbyn for å sikre at skilsmissen med EU ikke skjer uten en avtale.

Clarke er det lengstsittende mannlige parlamentsmedlemmet i Underhuset.

Kan ende med valg

Boris Johnson går med tanker om å annonsere et valg, melder britiske medier. I kveld sier han at han ikke vil det, men det kan likevel skje.

– Jeg håper ingen støtter Corbyn tirsdag. Hvis de gjør det kapper de våre muligheter til å gjøre en avtale, og Brussel følger med. Det er ingen mulighet for at jeg ber Brussel om en utsettelse. Jeg vil ikke ha et valg, og det vil ikke dere heller.

Britiske medier melder at Johnson fortsatt kan utlyse valg, selv om han sier han ikke vil det.

Målet hans er å kvitte seg med partifeller som ikke er lojale mot ham og heller hente inn politikere som godtar å forlate EU uten en avtale. Dette er et spill for å ha kontroll, forteller Mustad.

– Mens opposisjonen vil ha en avstemning for å hindre no deal er Johnson interessert i finne ut hvem som stemmer mot ham. Neste trekk fra hans side kan være å komme motstanderen i forkjøpet og annonsere nytt valg. På den måten blir han kvitt rebellene i partiet og kan fylle opp med dem som deler hans syn på brexit.

– Hva er mest sannsynlig at skjer?

– Hadde jeg visst det. Altså, vi kan begynne med å si at ingenting vil overraske. Johnson er kapabel til å gjøre det meste.

– Han utsetter folket for politiske øvelser som ikke er i stand til å forstå. Han skaper enda mer misnøye og hat mot politikere. Folk er lei av maktmisbruk.

