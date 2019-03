DØMT: Alaa Abdel Fattah, her fotografert under rettssaken i 2014. Foto: Nariman El-Mofty /AP

En av Egypts fremste aktivister løslatt

BEIRUT (VG) Han har vært et av de sterkeste symbolene på kampen mot menneskerettighetsbruddene i Egypt det siste tiåret. Natt til fredag slapp Alaa Abdel Fattah ut etter fem år i fengsel – men er fortsatt ikke helt fri.

Både Fattahs advokat og familie bekrefter løslatelsen, ifølge AP.

Det endelige beviset kom i et bilde publisert på Twitter av Abdel Fattahs søster, der storebroren leker med familiens hund:

Fattahs frihet er ikke komplett: Han må tilbringe alle netter de neste fem årene på en politistasjon, og vil være under strengt overvåkning.

Løslatelsen kommer kort tid etter at den mye omtalte fotografen Shawkan ble løslatt etter fem år i fengsel. Han ble dømt for å ha fotografert under en massakre i Kairos gater i 2013. Også han ble løslatt med lignende begrensninger.

I 2013 ble Alaa Abdel Fattah pågrepet da han deltok i en fredelig demonstrasjon i Kairo, mot økt makt til militæret. Han ble først dømt til 15 år i fengsel, men under en ankesak i februar i fjor ble dommen omgjort til fem år i fengsel.

Idet han entret fengsel, var han allerede internasjonalt kjent som liberal politisk stemme i Egypt . Han har vært fengslet under alle de ulike styrene Egypt har hatt de siste tiårene:

I 2006, da Hosni Mubarak styrte landet, ble den da 22 år gamle Fatteh arrestert for å ha deltatt i en politisk demonstrasjon som, ifølge Aljazeera, krevde politiske reformer og demokrati. Han tilbrakte 45 dager i fengsel.

Etter Mubaraks fall, i etterkant av de massive opptøyene i 2011, ble han arrestert av det midlertidige militærstyret i landet. Han ble pågrepet for å ha deltatt i de såkalte Maspero-protestene, der 27 koptiske kristne demonstranter ble overkjørt og drept av sikkerhetsstyrker.

Han ble også arrestert under Det muslimske brorskaps styre, for å ha oppfordret til protest mot president Mohammed Morsi.

I et brev skrevet fra fengsel, smuglet ut av Mada Masr i 2015, snakket han om revolusjonen i 2011, som siden ble slått hardt ned på av militæret:

«Det var kanskje naivt å tro at våre drømmer kunne bli virkelighet, men det var ikke feil å tro at et annet samfunn for egypterne var mulig. Det var virkelig ikke det. Det er i hvert fall slik jeg husker at jeg tenkte».

Regimet i Egypt anklages for omfattende brudd på menneskerettighetene, og et svært stort antall politiske fanger er fortsatt fengslet.

