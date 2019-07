arrow-left

Frykter ny katastrofe i New Orleans: – Den er mektig

Innbyggere har dekket dører med sand og hamstrer matvarer, mens turistene har flyktet byen. Orkanen Barry er ventet å treffe New Orleans lørdag, og Trump har erklært unntakstilstand.

President Donald Trump har nå erklært unntakstilstand for delstaten Louisiana.

New Orleans’ håndtering av den varslede stormen, som mange frykter vil forårsake storflom, blir en test på hvor mye de har gjort med beredskapen siden orkanen Katrina i 2005, skriver nyhetsbyrået AP.

Over 1800 mennesker døde i kjølvannet av stormen, som ødela store deler av New Orleans.

Frykter New Orleans under vann

– Jeg håper bare ikke dette blir en ny Katrina, sier Donald Wells, som er kokk ved en restaurant i byen til AP.

Allerede nå har værsystemet rundt Barry gjort skade. Byen var rammet av oversvømmelser tidligere denne uken. Ifølge NRK frykter innbyggerne i New Orleans at det kan bli langt verre i løpet av lørdagen, og at orkanen kan legge hele byen under vann.

– Det er tre måter Louisiana kan bli oversvømmet på; stormflo, mye vann i elvene og regn. Nå får vi alle tre, sier guvernør i delstaten Louisiana, John Bel Edwards.

– Den er mektig

Stormen Barry er ventet å forårsake størst skade i delstaten Louisiana og deler av Mississippi, og AP skriver at rundt tre millioner mennesker vil bli påvirket av vind og regn.

– Dette skjer. Vinduet for forberedelser krymper. Den er mektig, og den vokser i styrke. Vann kommer til å bli et stort problem, sier Ken Graham, leder for USAs nasjonale orkansenter.

Ifølge meteorologer kan Barry, som beveger seg sakte mot land, forårsake at deler av Louisiana får regnfall på hele 63 centimeter.

Stormen, som beveger seg sakte inn, ventes å nå orkanstyrke før den treffer land i løpet av lørdag morgen lokal tid, skriver CBS.

Kriseberedskap følger været

Rundt 10.000 personer i lavtliggende områder rundt Mexico-gulfen har blitt bedt om å evakuere hjemmene sine, men det er foreløpig ikke kommet evakueringsordre i New Orleans. Her blir innbyggerne bedt om å sikre hjemmene sine, skaffe seg det de trenger av matvarer og husholdningsartikler, og holde seg innendørs.

FORBEREDER SEG PÅ STORM: Den tropiske stormen Barry er forventet å treffe Louisiana som en kategori 1-orkan. Foto: DAN ANDERSON / EPA

Ordføreren i New Orleans LaToya Cantrell har også erklært unntakstilstand. På Twitter lørdag morgen skriver hun at byens kriseberedskap følger nøye med på stormen Barry, og at det foreløpig rapporteres om vindkast og lett regn:

Ida Kristin Hennum og Marius Skogli er for tiden på bryllupsreise i USA, og fortalte VG torsdag at de onsdag våknet opp til kraftig uvær.

– Folk vasset i vann helt opp til lårene så vidt vi kunne se ut fra hotellet vårt, og en mann kom inn i resepsjonen etter å ha svømt ute i gatene, sa hun og fortalte at paret valgte å reise videre til Alabama.

VIND OG REGN: Millioner av mennesker kan bli påvirket av orkanen Barry. Foto: Matthew Hinton / TT NYHETSBYRÅN

