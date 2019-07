I SORG: Jonathan og Jensen Fleming her med bestemoren Lynn Fleming. Foto: AP/NTB Scanpix

USA: Angrepet av kjøttetende bakterie – døde

Lynn Flemming (77) døde to uker etter at hun pådro seg et lite kutt på en strand i Florida.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet People og CBS.

Flemming skal ha gått på Coquina Beach på Anna Maria Island, like ved sitt hjem, da hun pådro seg kuttet etter å ha falt i vannkanten.

– Det var bare et lite kutt, så vi tenkte ikke så mye på det. Vi fikk ned hevelsen, men det bare fortsatte å blø, sier sønnen Wade til WTVT ifølge People.

Etter et par dager dro hun til legen. Der fikk hun antibiotika og stivkrampesprøyte ,dagen etter ble hun funnet bevisstløst i sitt hjem, og fraktet til akutten.

Først da fant legene en sjelden kjøttetende og dødelig bakterie, som raskt hadde spredt seg i 77-åringens kropp. Bakterien dreper kroppens myke vev.

– Jeg kan ikke tro at dette virkelig har skjedd. Det skjedde så fort, sier Wade.

Dette skjedde samme måned som en 12 år gammel jente ble angrepet av en lignende bakterie rundt 65 mil nord i Florida.

– Hun er ikke helt frisk, men hun er på bedringens vei, sier moren til 12-åringen i en Facebook-post.

I USA blir det registrert rundt 1200 tilfeller av slike bakterier årlig, skriver CBS. Ifølge leger er tidlig behandling nøkkelen.

– Heldigvis er det ikke så vanlig. Det som er viktig er at om du har hatt et åpent sår, og begynner å føle deg dårlig, oppsøke helsepersonell med en gang, sier William Shaffner ved Vanderbilt University Medical Center til CBS.

Ifølge legen er tegn man bør se etter dersom man har fått et åpent sår i vannet blant annet feber, store smerter og unormale hevelser.

Publisert: 02.07.19 kl. 02:41