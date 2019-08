KRANS: Jens Stoltenberg la ned en krans på minnesmerket etter de 50 som omkom i terrorangrepet mot moskeer i Christchurch, New Zealand. Foto: Hans De Bauw/NATO

Stoltenberg på terror-åsted: El Paso-angrepet kan være høyreekstremt motivert

Ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg kan høyreekstrem motivasjon være et fellestrekk mellom terrorangrepene i Norge i 2011, New Zealand tidligere i år, og angrepet i El Paso i Texas, hvor 20 personer ble drept i helgen.

Stoltenberg er nå på New Zealand.

Natt til mandag norsk tid besøkte han Al Noor-moskeen i Christchurch og møtte overlevende og innsatspersonell fra terrorangrepet som drepte 50 mennesker i den newzealandske byen i mars i år.

– Gjerningsmannen i New Zealand sa at han ble inspirert av gjerningsmannen i Norge. Det var høyreekstreme angrep på kjernen i samfunnet vårt, på verdiene våre, på fellesskapet og demokratiet vårt, sier Stoltenberg til VG etter besøket, via sin rådgiver Anne Marte Vestbakke.

– Det kan dessverre se ut til at vi nå har opplevd det igjen i El Paso i Texas, legger han til.

Postet manifest

Stoltenberg ønsker ikke å utdype denne sammenligningen, ut over at han påpeker at angrepet i El Paso kan være et nytt og høyreekstremt motivert angrep på fellesskapet.

Amerikanske myndigheter er rimelig sikre på at gjerningsmannen i Texas sto bak et manifest med uttrykte mål om å drepe innvandrere, som ble postet på nettet kort tid før angrepet.

Lignende manifest ble postet både av den terrordømte nordmannen Anders Behring Breivik etter angrepene på Utøya, og av den mistenkte gjerningsmannen i Christchurch.

ORDFØREREN: Jens Stoltenberg møtte ordføreren i Christchurch, Lianne Dalziel for å snakke om terrorangrepet i byen i mars, og myndighetenes oppfølging. Foto: Hans De Bauw/NATO

Vekket vonde minner

– Besøket i Christchurch har vært en sterk opplevelse. Det har vekket vonde minner fra 22. juli, men også igjen vist hvordan mennesker står opp og slår ring om grunnleggende verdier som åpenhet, mangfold og toleranse, sier Stoltenberg.

Natt til mandag, norsk tid, har Stoltenberg besøkt Al Noor-moskeen, truffet ordføreren i Christchurch og møtt utrykningspersonell.

– Jeg er dypt imponert over hvordan lokalsamfunnet her har håndtert både angrepet og tiden etter, sier Stoltenberg.

Han har også møtt kommisjonen som gjennomgår terrorangrepet, og delt norske erfaringer med kommisjonens medlemmer.

CHRISTCHURCH: Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, besøkte i natt moskeen i Christchurch, New Zealand som ble rammet av terrorangrep i mars i år. Foto: Hans De Bauw/NATO

Mer demokrati og åpenhet

Senere mandag skal NATO-sjefen møte New Zealands statsminister Jacinda Ardern, som har lansert en global kampanje for å hindre spredning av ekstremisme på nett.

Gjerningsmannen i Christchurch sendte sitt eget terrorangrepet direkte på Facebook fra et kamera på kroppen.

– Som Norge svarte New Zealand med mer demokrati, mer åpenhet og mer toleranse. Sammen med statsminister Jacinda Ardern har lederne i Christchurch minnet verden om at hat kan bekjempes i åpne og inkluderende samfunn. Statsminister Ardern har stått fram som en sterk leder med evne til å vise omsorg og formulere et viktig budskap om mangfold og toleranse, ser Stoltenberg.

Publisert: 05.08.19 kl. 10:12