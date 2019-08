Tenåring døde i Sverige – mistenker øksedrap

En gutt i tenårene er drept og en annen tenåringsgutt er siktet for drapet nord for Stockholm, ifølge svenske medier.

Gutten som fredag kveld ble funnet livløs på Edsberg nord for Stockholm i Sverige, døde senere på sykehuset. Det skriver Aftonbladet.

Ifølge avisens kilder mener politiet at den drepte skal ha blitt hugget med øks.

Tenåringsgutten som senere ble siktet ringte selv til politiet og sa han hadde begått et grovt lovbrudd.

Han ble pågrepet av politiet, og i nærområdet fant politiet den livløse gutten, skriver politiet på sin egen hjemmeside.

Påtalemyndigheten opplyser at begge guttene er under 18 år, men det er ikke klart om de kjente hverandre fra før og hva som eventuelt er bakgrunnen for drapet.

Offeret skal ha blitt funnet med store skader i hodeskallen. Skadene kan ha blitt forårsaket av en øks, skriver Aftonbladet og Expressen.

Påtalemyndigheten vil ikke kommentere opplysningene.

Døde natt til lørdag

Offeret ble ført med ambulansehelikopter til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Ifølge Expressen døde gutten natt til lørdag, og siktelsen er endret fra forsøk på drap til drap, sier jourhavende etterforskningsleder Per Tollström til avisen.

Plassen er fremdeles sperret av og tekniske undersøkelser pågår hele helgen.

Ifølge Aftonbladet, som har vært i kontakt med politiet ved 08-tiden lørdag morgen, vil ikke politiet gi noe mer informasjon om saken nå. Dette er for å beskytte etterforskningen.

Publisert: 03.08.19 kl. 07:42 Oppdatert: 03.08.19 kl. 10:36

