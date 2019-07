TREKKER SEG: Den britiske utdanningsministeren Anne Milton går av. Foto: Steve Meddle/REX / REX

Ny minister trekker seg før antatt Johnson-utnevnelse

Den britiske utdanningsministeren Anne Milton trekker seg. Hun begrunner det i at hun er «alvorlig bekymret» for at Boris Johnson er villig til å forlate EU uten avtale.

Tirsdag, rett før den nye statsministeren blir offentliggjort, meldte utdanningsminister Anne Milton at hun trekker seg. Bakgrunnen for valget skal være at hun har «alvorlige bekymringer» for at Boris Johnson er villig til å forlate EU uten avtale. Alt tyder på at det er Boris Johnson som tar over som statsminister etter Teresa May.

Milton har selv delt bilder av uttalelsen på Twitter.

– Etter å ha avstått fra å stemme forrige uke, har jeg trukket med fra regjeringen, skriver hun.

Videre takker hun kollegene.

Mandag ble det klart at Alan Duncan trekker seg som statssekretær i britisk UD. Han sier han ikke kan jobbe for Boris Johnson. en avtroppende statssekretæren for Europa og USA har vært sterkt kritisk til Johnson, og hans avgang kommer derfor ikke som en overraskelse, skriver The Guardian.

Nylig beskyldte Duncan Johnson for «foraktelig inkompetanse» etter at han ikke forsvarte USA-ambassadør Kim Darroch mot angrep fra Donald Trump.

Finansminister Philip Hammond og justisminister David Gauke har varslet at de vil gå av om Johnson blir statsminister.

Publisert: 23.07.19 kl. 12:21 Oppdatert: 23.07.19 kl. 12:42