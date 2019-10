BLANT FAVORITTENE: Joe Biden på debattscenen i Ohio natt til onsdag. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Biden presset om sønnens Ukraina-rolle: – La oss heller fokusere på Trump

Tidligere visepresident Joe Biden svarte ikke direkte på spørsmål om sønnens Ukraina-virksomhet i demokratenes presidentkandidatdebatt natt til onsdag.

– Vi må fokusere på Trump, han vil ikke at jeg skal bli motkandidaten hans, fordi han da vet at jeg vil vinne, svarte Biden på spørsmål fra CNN-programleder Anderson Cooper.

Den pågående riksrettsgranskingen mot president Donald Trump, i tillegg til den pågående situasjonen i Nord-Syria, preget store deler av debatten mellom de demokratiske presidentkandidatene natt til onsdag.

Debatten, som foregikk i Ohio og ble arrangert av CNN og New York Times, var tidenes største kandidatdebatt.

Disse deltok i debatten Joe Biden (Delaware)

Bernie Sanders (Vermont)

Elizabeth Warren (Massachusetts)

Tulsi Gabbard (Hawaii)

Tom Steyer (New York)

Cory Booker (New Jersey)

Kamala Harris (California)

Pete Buttigieg (Indiana)

Andrew Yang (New York)

Beto O’Rourke (Texas)

Amy Klobuchar (Minnesota)

Julián Castro (Texas) Kilde: The New York Times

Presset om retningslinjer for sønnen

Spørsmålet om riksrett er blitt personlig for tidligere visepresident Joe Biden (76). Helt sentralt i saken står en telefonsamtale der Trump oppfordrer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å undersøke både Joe Biden og sønnen Hunter Biden.

FAVORITTENE: Bernie Sanders (78), Joe Biden (76) og Elizabeth Warren (70). Foto: SAUL LOEB / AFP

Sistnevnte hadde en rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon, og har denne uken annonsert at han ikke vil ha noen forbindelser til utenlandske selskaper dersom faren velges som president.

Dette ble presidentkandidaten utfordret på av CNNs programleder Anderson Cooper, som lurte på hvorfor noe som ikke er greit dersom han velges som president, tilsynelatende «var helt ok» da han var visepresident.

Cooper understreket at det ikke er funnet noe som tyder på at hverken Joe Biden eller sønnen Hunter Biden har foretatt seg noe galt i forbindelse med Ukraina-saken.

– Sønnen min gjorde ikke noe galt, og jeg gjorde ikke noe galt. Sønnen min snakket om dette i dag. Det som er viktig, er at vi fokuserer på hvorfor det er viktig å få denne mannen fjernet fra sitt kontor, svarte Joe Biden.

THE BIDENS: Daværende visepresident Joe Biden på basketkamp med sønnen Hunter Biden i Washington D.C. i januar 2010. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Hunter Biden sa i en uttalelse tirsdag at han ikke beklager at han tok et styreverv i Ukraina, men at han beklager at han ikke forutså at president Trump ville bruke det mot hans far, skriver NTB.

– Gjorde du feil da du tillot sønnen din å ta den jobben i Ukraina?, fortsetter programleder Cooper.

– Uttalelsen hans snakker for seg selv. Jeg var ikke innblandet. Jeg er stolt av det han sier i dag og det han har besluttet seg for. La oss heller fokusere på Trumps korrupsjon.

Til angrep på Warren

I tillegg til Joe Biden er det Bernie Sanders (78) og Elizabeth Warren (70) som ligger best an til å bli Trumps utfordrer i 2020.

Elizabeth Warren har gjort et hopp på de siste målingene, og er sammen med tidligere visepresident Joe Biden en av favorittene. Warren, Biden og Sanders har nesten 70 prosent av stemmene på Real Clear Politics gjennomsnittsutregninger.

Warren ble hardt utfordret på helsehjelp av de andre kandidatene under debatten, noe amerikanske medier skriver at er et tegn på at hun også av de andre kandidatene ses på som en av favorittene. Ifølge ABC hadde Massachusetts-senatoren over dobbelt så mye taletid som den nærmeste rivalen under debattens første time.

– Setter landet vår i fare

Etter pausen diskuterte kandidatene den pågående krisen i Nord-Syria, og kritiserte Trumps beslutning om å trekke tilbake amerikanske styrker fra området.

– Trump setter landet vårt i fare ved å være en gal, uberegnelig president som ikke kan noe som helst om utenrikspolitikk, sa Joe Biden.

– Drapene som skjer i Syria er ikke en konsekvens av amerikansk tilstedeværelse, det er en konsekvens av en tilbaketrekking og et svik fra denne presidenten, av amerikanske allierte og amerikanske verdier, sa Pete Buttigieg, som er borgermester i South Bend i Indiana – og som selv tjente i Afghanistan.

