NÆRMESTE NABO: Bo Thompson (82) bor like ved den amerikanske svigerfarens hus i en forstad i Florida. Han våknet av det som trolig var det dødelige skuddet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nabo ba sammen med svigerfar i USA: – Jeg tror han var i sjokk

SANTA ROSA (VG) Da han hørte at naboen hadde skutt og drept sin svigersønn fra Norge, gikk Bo Thompson (82) over til familien for å trøste dem.

Hendelsen skjedde i et boligstrøk i Gulf Breeze, en forstad i fylket Santa Rosa i Florida.

Her ligger husene på rekke og rad, skilt av velholdte plener. Persiennene i huset der mannen i 60-årene bor, er trukket for. Utenfor er det flagget på halv stang.

Bo Thompson (82) har vært nærmeste nabo i fem år. Han forteller at han våknet tirsdag kveld av det han tror var et skudd.

– Jeg lå våken et øyeblikk, men hørte ikke mer, og la meg til å sove igjen. Neste morgen ringte datteren min for å fortelle at det hadde vært skyting i gaten min.

– I sjokk

Det var på en pressekonferanse torsdag at lokalt politi fortalte om det de omtaler som et tragisk uhell.

En nordmann i slutten av 30-årene ble skutt og drept da han dro på et overraskelsesbesøk til svigerfaren i Gulf Breeze. Siden politiet mener det var en ulykke, blir ikke svigerfaren straffeforfulgt.

Thompson gikk over til naboene så snart han forsto hva som hadde skjedd. Der ba han en bønn sammen med dem.

– Jeg tror han var i sjokk, sier Thompson om den amerikanske svigerfaren.

– Utrolig hyggelig fyr

Thompson forteller at han har gått i samme kirke som mannen, og at han traff ham på nytt i kirken på torsdag. 82-åringen sier naboene ofte hadde besøk av familie, blant annet den avdøde nordmannen.

– Han hjalp meg med noe arbeid på huset. Han var en utrolig hyggelig fyr.

Mannen i slutten i 30-årene har ifølge politiet tidligere bodd i Gulf Breeze, men var bosatt med familie i Norge. Han kom alene til Florida tirsdag kveld.

Hadde bursdag

Enkelte detaljer er fortsatt uklare, men overfor VG beskriver politiet hendelsesforløpet slik:

En venn plukket opp nordmannen på flyplassen sent tirsdag kveld og kjørte ham til svigerfarens hus. Han ville overraske svigerfaren, som hadde bursdag. Derfor banket han på døren i bakgården, før han skjulte seg.

Svigerfaren hadde tidligere på kvelden hatt en uoverensstemmelse med en slektning. I løpet av kvelden hadde noen vært og banket på frontdøren. Ifølge politiet var dette trolig den samme slektningen.

– Huseieren var allerede skremt på grunn av den andre hendelsen. Bare timer tidligere hadde han hørt samme type banking på døren. Han gikk ut for å undersøke. Han tok med våpenet sitt. Han så noe, og gikk rundt for å se hva det var. Offeret forsøkte å skremme ham og laget noen lyder. Huseieren skjøt ham én gang, sier presseoffiser ved sheriffkontoret i Santa Rosa County.

Aloy vil ikke kommentere hvorvidt krangelen med slektningen var fysisk eller hva den dreide seg om.

LOKALT POLITI: Rich Aloy er presseansvarlig ved sheriffens kontor i Santa Rosa. Foto: Thomas Nilsson / VG

Våpenet var en semiautomatisk pistol av typen Kel-tec. Det er uklart hvem som ringte til 911 etter skytingen. Politiet opplyser at svigerfarens kone og et annet familiemedlem også var i huset tirsdag kveld.

Ifølge naboer har svigerfaren bakgrunn fra militæret.

Åpen etterforskning

Ifølge Floridas lover kan en person forsvare seg selv dersom han eller hun har rimelig grunn til å tro at hun eller han står i fare for å bli drept eller alvorlig skadet. Det gjelder også selvforsvar med dødelig utfall.

På spørsmål om hva som ligger til grunn for vurderingen av at skuddet var et uhell, viser Aloy til statsadvokaten, som fredag kveld ikke har besvart VGs henvendelser.

Samtidig understreker Aloy at etterforskningen fortsatt er åpen og at etterforskere gjør undersøkelser.

– Når et dødsfall blir etterforsket, skal det ikke være en stein som ikke blir snudd.

– Hvis det er jobb som gjenstår, hvorfor er dere så sikre på konklusjonen om selvforsvar?

– Når du ser overflaten av det som skjedde, er det noen indikasjoner som gir grunn til å tro at det var det som skjedde. Her i Florida er vi forpliktet til å gi ut all informasjon vi har. Hvis dette endrer seg, vil vi holde offentligheten informert.

– Hvilke indikasjoner?

– Det er funn som ble gjort ved ankomst, foreløpige forklaringer og bevis vi har blitt presentert for.

På spørsmålet om konklusjonen kan endre seg, viser han til statsadvokaten, men legger til:

– Når vi har en åpen etterforskning, betyr ikke det nødvendigvis at en tiltale blir endret. Vi vet ikke i hvilken retning vi vil gå. Det vet vi ikke før saken er ferdig etterforsket. Og det kan ta tid.

Aloy sier han føler med familien.

– Dette er veldig uvanlig. Det er en forferdelig tragedie og veldig trist. Dette ser vi ikke ofte.

HØRTE INGENTING: George Krossmann har bodd i nabolaget i 33 år. Han hørte ikke selv skytingen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Utrolig trist

En ung mann forteller til VG at han så mye politi i nabolaget tirsdag kveld, men at han ikke hørte hva som hadde skjedd før dagen etterpå.

Andre naboer beskriver boligstrøket som stille og rolig.

– Siden det er så stille her, er det merkelig at jeg hørte hverken skyting eller sirener, sier George Krossmann, som har bodd i Gulf Breeze i 33 år.

Krossmann sier han ikke kjenner svigerfaren personlig, men at han pleier å vinke hver gang han kjører forbi.

– Jeg kan ikke forestille meg hva familien går gjennom nå. Det er utrolig trist, sier han.

Publisert: 05.10.19 kl. 05:43