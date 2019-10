PÅ VEI INN: Mennesker langs veien vinker til de tyrkiske soldatene ved den syriske grensen onsdag i byen Akcakale i Tyrkia. Foto: Burak Kara / Getty Images Europe

Tyrkiske bakkestyrker har entret Syria

Ifølge tyrkiske myndigheter er tyrkiske bakkestyrker onsdag kveld på vei inn i Syria.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjorde tidligere onsdag at de varslede angrepene var i gang. Meldingen fra presidenten kom etter flere dager med forberedelser til en operasjon inne i Syria, og nå melder altså flere nyhetsbyråer at myndighetene bekrefter at bakkestyrker er på plass i det krigsherjede landet.

Tidligere onsdag gjennomførte tyrkiske styrker luftangrep mot flere mål i området. Observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 15 er blitt drept, åtte av dem sivile, i luftangrepene.

En talsmann for en av de pro-tyrkiske syriske militsene sier til AFP at bakkefasen av offensiven begynte i Tell Abyad-området, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen, skriver NTB.

Den syriske regjeringen i Damaskus har tidligere vært svært kritisk til tyrkiske operasjoner på syrisk jord. Det er uklart hvordan den syriske regjeringen vil reagere, men noe av det eneste Erdogan-regjeringen og Assad-regimet er enige om er at ingen ønsker en selvstendig, kurdisk region.

Kurderne har sverget å kjempe imot

Området på syrisk side av grensen kontrolleres av YPG, Syrias demokratiske styrker som USA aktivt støtter, men som Tyrkia har definert som en terrororganisasjon.

Den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdiske grupper, sa tidligere onsdag at to sivile er blitt drept og at flere er skadd, fordelt på en rekke angrepsområder. Det sivile og militære koordineringssenteret til SDF sier at 25 tyrkiske kampfly inngikk i den første fasen av offensiven mot i alt 16 mål i det utstrakte grenseområdet, skriver NTB.

Kurderne har sverget å kjempe imot enhver militæroffensiv på bakken, og den sivile befolkningen er blitt oppfordret til å mobilisere.

HILSER STYRKENE: Personer langs veien hilser de tyrkiske styrkene på vei inn i Syria. Foto: Burak Kara / Getty Images Europe

Det flate og åpne terrenget er imidlertid svært fordelaktig for den mye større tyrkiske hæren, og kurderne levnes små sjanser uten hjelp fra sine allierte.

Ber Tyrkia handle med tilbakeholdenhet

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa tidligere onsdag at NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, men ber landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse.

– Jeg håper Tyrkia vil handle med tilbakeholdenhet, og at det de gjør er proporsjonalt og tilpasset situasjonen, og at de begrenser faren for menneskelig lidelse, sa Stoltenberg i Roma hvor han møtte Italias statsminister Giuseppe Conte.

I ROMA: NATOs generalsekretær og den italienske statsministeren Giuseppe Conte. Foto: ETTORE FERRARI / ANSA

Også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Tyrkia bør avslutte operasjonen.

Hun sier til VG at det kan forverre de humanitære forholdene, og for de mange hundre tusen som allerede er internt fordrevne.

– Det er vanskelig å si hvordan operasjonen kan påvirke forholdene for al-Hol-leiren og de IS-tilknyttede fangene som holdes der, sier utenriksministeren til VG.

– UD vil benytte enhver anledning til å meddele tyrkiske myndigheter Norges syn på saken, forteller hun.

Erdogan har begrunnet den militære operasjonen med å «hindre dannelsen av en terror-korridor langs vår sørlige grense». Offensiven har blitt møtt med mye kritikk, og kommer kun tre dager etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at amerikanske tropper skal trekkes tilbake fra grensen.

Amerikanerne har kjempet sammen med SDF i kampen mot IS, og kunngjøringen ble sett som et grønt lys for en tyrkisk offensiv.

For dette har president Trump blitt møtt med mye kritikk på hjemmebane. Onsdag gikk han ut og fortalte at han tar avstand fra de tyrkiske angrepene.

– Denne morgenen invaderte Tyrkia, et NATO-medlem, Syria. USA støtter ikke dette angrepet, og har gjort det klart overfor Tyrkia at operasjonen er en dårlig idé, sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Det står videre at det ikke er noen amerikanske soldater i området og Trump forventer nå at Tyrkia står ved alle sine forpliktelser.

