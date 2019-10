39 DØDE: De 39 personene som var om bord i lastebilen kan ha frosset i hjel, ifølge britiske medier. Britiske medier melder at alle skal ha vært kinesiske statsborgere. Foto: Hannah Mckay / Reuters

39 funnet døde i lastebil: Lastebilsjåføren kan ha vært uvitende

Politiet ransaket natt til torsdag to adresser i Nord-Irland, men kilder tilknyttet etterforskningen mener lastebilsjåføren ikke visste om menneskesmuglingen.

Nå nettopp







ITV News melder torsdag ettermiddag at alle de omkomne var kinesere.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet disse opplysningene.

Saken omtales nå av britiske medier som den største tragedien av sitt slag i løpet av de siste 20 årene.

Det er igangsatt en omfattende drapsetterforskning etter at politiet natt til onsdag rykket ut til Waterglade industripark, i Essex England.

Bakgrunn: 39 funnet døde – britisk politi mistenker organisert kriminalitet

Da nødetatene ankom stedet med lastebilen fant de 39 døde mennesker i containeren.

Tidlige undersøkelser tyder ifølge politiet på at en av dem som ble funnet er en tenåring, mens de andre antas å være voksne.

les også 39 døde funnet i lastebil: – Egner seg ikke for mennesketransport

Den 25 år gamle nordirske sjåføren av lastebilen er pågrepet og mistenkt for drap, og holdes i varetekt.

Nå melder britiske The Telegraph at det kan ha vært lastebilsjåføren selv som varslet politiet.

Containeren skal ha ankommet fra Belgia bare under é3n time før politiet ble varslet.

Avisen skal nemlig ha fått opplysninger fra kilder tett på etterforskningen som hevder at det er «svært usannsynlig» at den 25 år gamle sjåføren visste om planene om å smugle mennesker over flere landegrenser.

Avisen viser også til kilder som sier at personene om bord i containeren etter all sannsynligvis frøs i hjel, grunnet de lave temperaturene i bilens kjølerom.

Flere britiske medier skriver at kjøleenheten i lastebilen hadde en temperatur nede i 25 minusgrader celsius.

Torsdag melder blant annet BBC at avhørene av sjåføren fortsetter, og at eiendommene som ble raidet natt til torsdag skal være tilknyttet den mistenkte mannen.

Den ene eiendommen som det er aksjonert mot er i landsbyene Markethill og Laurelvale i Armagh i Nord-Irland.

Etterforskere har ifølge RTE bekreftet at lastebil-containeren ankom med ferge fra Zeebrugge i Belgia, og at førerdelen av lastebilen kom fra Nord-Irland.

Politiet i Essex anslår at identifiseringsarbeidet av ofrene vil være en lang prosess.

STORSTILT ETTERFORSKNING: Drapsetterforskningen som nå er igangsatt i Storbritannia beskrives som massiv. Foto: Peter Nicholls /Reuters

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, har sagt at gjerningspersonene bak ugjerningen skal bli jaktet på.

Samtidig mener politiet at det vil være avgjørende å spore ruten til lastebilen og containeren.

I tillegg til drapsetterforskningen jobbes det parallelt med å finne ut om kriminelle nettverk står bak menneskesmuglingen.

Flere tror dette er grunnen til en økning i antall smuglede immigranter som er kommet til Storbritannia den siste tiden.

Publisert: 24.10.19 kl. 11:31