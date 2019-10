FARLIGE FANGER: El Shafee Elsheikh og Alexanda Amon Kotey beskyldes for å være to av de verste IS-bødlene. Foto: HANDOUT / Syrian Democratic Forces

Syria: Hentet ut IS-bødlene

De anklages for brutale henrettelser av fanger, og var del av IS-cellen kjent som «The Beatles». Nå har amerikanerne hentet dem ut, i frykt for at de skal rømme under den tyrkiske invasjonen.

Videoene av IS sine bødler, sortkledde, med ansiktsmasker, kniv og britisk aksent, gikk verden rundt. Fire av de verste ble oppkalt etter det legendariske Liverpool-bandet «The Beatles».

Minst to av dem er fanget av kurderne i Syria: De beryktede IS-krigerne El Shafee el-Sheikh og Alexanda Kotey.

De våget ikke amerikanerne å etterlate i Syria før de trakk seg ut. Nå er Tyrkia på full fart inn, der amerikanske soldater gjør retrett.

«Sikkert sted»

– I tilfelle kurderne eller Tyrkia mister kontrollen, har USA alt hentet ut to militante IS-medlemmer som knyttes til halshugginger i Syria, tvitrer Trump.

– De befinner seg nå på et sikkert sted, kontrollert av USA, legger han til.

FARLIGE FANGER: Alexanda Amon Kotey og El Shafee Elsheikh beskyldes for å være to av de verste IS-bødlene.

Drept og fengslet

De britiske IS-krigerne var del av gruppen som bortførte, torturerte og halshugde utlendinger i Syria, blant dem journalister.

Ett av de øvrige medlemmene av gruppen er tidligere drept i et droneangrep, mens det fjerde medlemmet sitter fengslet i Tyrkia.

Gruppen anklages for å ha likvidert rundt 20 fanger, blant dem den amerikanske journalisten James Foley, som ble halshugd for åpent kamera i 2014.

Kurdiske talsmenn advarer mot nettopp det at IS-fanger kan rømme under angrepene:

Angriper kurderne

President Recep Tayyip Erdogan sier at 109 terrorister er blitt «nøytralisert» siden fremrykkingen i Syria startet onsdag.

Tyrkiske bakkestyrker rykker ifølge landets myndigheter stadig lenger inn i det nordøstlige Syria på jakt etter kurdiske opprørere.

– Vi skal knuse det som er igjen av terrorister, sa Erdogan torsdag med henvisning til ulike kurdiske grupperinger, melder NTB.

Publisert: 10.10.19 kl. 16:06







