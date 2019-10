TOK TIL GATENE: Tusenvis tok til gatene i Beirut natt til fredag. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB SCANPIX

Massive opptøyer: Fikk nok etter WhatsApp-avgift

Tusenvis av demonstranter viser natt til fredag sin avsky mot regjeringen i Libanon. Dråpen som fikk begeret til å renne over: En avgift på blant annet WhatsApp-samtaler.

– Det er tusenvis av demonstranter i sentrum av Beirut. Kampropene er i hovedsak mot regjeringen og korrupsjon, forteller et øyenvitne som befinner seg i den libanesiske hovedstaden til VG.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det andre gang den siste måneden demonstranter viser sin misnøye med regjeringen med protester i gatene.

Opptøyer i Beirut.

– Det var ikke ventet at så mange skulle delta, forteller et annet øyenvitne til VG like etter klokken 01.30 lokal tid.

– Det er fortsatt mange mennesker her. Hæren er også her, men de gjør ikke noe, så langt bare står de her.

En rekke av landets innbyggere har i lang tid vært frustrerte over regjeringen og landets økonomi.

I et forsøk på å øke inntektene i landet fortalte informasjonsminister Jamal al-Jarrah om en daglig avgift for lydsamtaler gjennom tjenester som WhatsApp, FaceTime og Facebook-samtaler. I tillegg lanserte han et forslag om å øke momsen med to prosent i 2021 og hvert år fremover til den er på 15 prosent, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver videre at avgiften for samtaler via WhatsApp, FaceTime og lignende skal ha blitt opphevet som følge av protestene.

Ifølge Al-Jazeera skal telefonminister Mohammed Choucair komme med mer informasjon om avgiften neste uke.

– Vi er ikke her på grunn av WhatsApp. Vi er her på grunn av alt. Bensin, mat, på grunn av alt, sier en av demonstrantene til Reuters.

