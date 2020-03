PÅ VEI INN: Spesialstyrker fra politiet har tatt oppstilling utenfor en av inngangen på kjøpesenteret. Innenfor skal det foregå en gisselsituasjon.

Skyting på kjøpesenter på Filippinene - gisseltager har overgitt seg

Den tidligere sikkerhetsvaket som tok om lag 30 mennesker som gisler på et kjøpesenter på Filippinene har overgitt seg, skriver Manila Bulletin News.

Ifølge CNN Philippines uttalte borgermesteren Francis Zamora at det var en tidligere sikkerhetsvakt ved kjøpesenteret Greenhills Mall som tok 30 mennesker som gisler i den filippinske byen San Juan utenfor Manila.

Etter ni timer ble gislene løslatt, melder flere lokale medier.

Zamora uttalte tidligere mandag sier at vakten skal ha fått sparken og at han var bevæpnet med pistol. Ifølge borgermesteren skal vakten også ha hevdet at han har en granat, men at det ikke er klart om dette stemmer.

Nyhetsbyrået AP skriver at tungt bevæpnet politi har tatt seg inn i kjøpesenteret etter at det ble avfyrt skudd. Det er også observert politimenn på utsiden, samt ambulansepersonell. Folk har blitt sett løpende ut i panikk.

Kjøpesenteret skriver i det som skal være en offisiell uttalelse at de kan bekrefte en «pågående hendelse» på senteret som involverer en tidligere ansatt sikkerhetsvakt. En annen sikkerhetsvakt skal være skadet, og et fraktet til sykehus.

I uttalelse heter det at hendelsen «involverer gisseltaging av noen av våre ansatte».

Flere timer etter at det først ble meldt om hendelsen er situasjone fortsatt uavklart.

UTRYKNING: Bevæpnet politiet utenfor kjøpesenteret i San Juan utenfor hovedstaden Manila på Filippinene. Foto: TED ALJIBE / AFP

Publisert: 02.03.20 kl. 07:18 Oppdatert: 02.03.20 kl. 13:34

