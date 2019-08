BLE NEKTET: Kongressmedlemmene Ilhan Omar (til høyre) og Rashida Tlaib sitter i Representantenes hus i den amerikanske kongressen. Torsdag ble de nektet innreise til Israel. Foto: Arkivfoto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Amerikansk kongresspolitiker får likevel reise til Israel - vil ikke dra

Kongresspolitikeren Rashida Tlaib fra USA, som ble nektet innreise til Israel, får likevel tillatelse til å besøke landet. Nå har hun imidlertid ombestemt seg.

NTB-AFP-RITZAU

Kunngjøringen kommer fra Israels innenriksdepartement fredag. Innenriksminister Aryeh Deri har bestemt at Tlaib, som har palestinsk opprinnelse, skal kunne foreta et «humanitært besøk til bestemoren» på den israelskokkuperte Vestbredden.

– Jeg vil be om å få komme inn i Israel for å besøke mine slektninger og særlig min bestemor, som er over 90 år gammel og som bor i Beit Ur al-Fouqa, gjengir Jerusalem Post fra et brev Tlaib har skrevet til innenriksministeren.

– Jeg vil respektere alle eventuelle restriksjoner og vil ikke fremme boikott av Israel under besøket, står det videre.

Nå har hun imidlertid snudd. I en post på Twitter skriver hun at bestemoren ikke vil ønske at hun blir forsøkt brakt til taushet og behandlet som en kriminell.

– Jeg har bestemt at å besøke min bestemor under disse undertrykkende forholdene står imot alt jeg tror på - å kjempe mot rasisme, undertrykkelse og urettferdighet, skriver hun.

Nektet innreise

De amerikanske kongresspolitikerne Rashida Tlaib og Ilhan Omar hadde planlagt å ankomme Tel Aviv søndag.

Men torsdag kom beskjeden om at begge ble nektet innreise, kort etter at USAs president Donald Trump skrev på Twitter at Israel ville «vise stor svakhet» hvis de to kvinnene fikk innreisetillatelse.

Det er fremdeles uklart om Ilhan Omar får lov til å reise inn i Israel.

Sterk kritikk

De to kongresspolitikerne er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne. Omar kalte Israels innreisenekt for en krenkelse av demokratiske verdier.

Ledende demokrater som Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Elizabeth Warren og Bernie Sanders har også reagert svært sterkt.

Sanders mener Trumps angrep på de to muslimske kongressmedlemmene er avskyelig. Han understreker også at det må være lov å kritisere politikken til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Å være imot Netanyahus politikk er ikke «å hate det jødiske folket». Vi må stå sammen mot dem som fremmer hat og rasisme i Israel, Palestina, USA og overalt, skriver Sanders, som kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat, på Twitter.

Publisert: 16.08.19 kl. 12:15 Oppdatert: 16.08.19 kl. 15:20

