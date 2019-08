VEKKET REAKSJONER: Bildet av pågripelsen ble spredt bredt på sosiale medier. VG har anonymisert mannen.

Politiet leide svart mann med tau. Konklusjon: Ikke kriminelt

Myndighetene har kommet frem til at de to politibetjentene ikke gjorde noe kriminelt da de geleidet en svart mann i tau langs en gate i Texas.

Bildet av to hvite politibetjenter ridende på hest med en svart man de leiet i tau nedover gaten i Galvestone, Texas, vekket stor oppsikt. For mange minnet det om slavetiden.

Mannen ble pågrepet for å ha oppholdt seg på andres eiendom, og hadde blitt advart flere ganger, ifølge politiet. I mangel på tilgjengelig bil ble han geleidet vekk i håndjern bundet til hest som politiet red på.

Episoden utløste en ekstern gransking om hvorvidt betjentene gjorde noe kriminelt. Men ingenting tyder på at dette bør etterforskes som en kriminell hendelse, er konklusjonen ifølge de statlige sikkerhetsmyndighetene, skriver New York Times.

– Texas Rangers (de lokale sikkerhetsmyndighetene, journ.anm.) har undersøkt saken. De pratet deretter med fylket Galvestones advokatkontor, som slo fast at det ikke er grunnlag for å etterforske dette som noe kriminelt, sier Craig Cummings, talsperson for de lokale sikkerhetsmyndighetene, ifølge ABC News.

I tillegg undersøker politiet selv om betjentene brøt med politiets egne retningslinjer, men resultatene fra dette er ikke kjent.

Politidistriktet beklaget hendelsen i etterkant. Politisjef Vernon L. Hale kalte det «en dårlig avgjørelse» av betjentene som bare gjorde jobben sin, men kunne ha ventet på en bil. De skal heller ikke lenger bruke denne metoden for å frakte pågrepne.

Det var da tilskuere tok bildet som har spredd seg som ild i tørt gress i sosiale medier. Mannen slapp ut av arresten 20 timer senere, forteller en slektning til NY Times. Ifølge slektninger skal mannen ha psykiske problemer. Politiet kjente også til ham fra før.

– Betjentene gjorde dette kun for å ydmyke ham. Ingen, hverken menn, kvinner, svarte, brune eller lilla folk burde bli hengt ut på denne måten, sier broren til ABC News.

Familien holdt selv en pressekonferanse i dag sammen med forsvareren, der de ber om at videoen fra pågripelsen frigis.

