NEDBRENT: Slik ser det ut flere steder i Amazonasregnskogen etter brannene de siste ukene. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Brannene i Amazonas: – Konsekvensene kan bli katastrofale

Den siste uken er det registrert over 9000 branner i Amazonas. Ifølge Regnskogfondet nærmer deler av skogen seg nå en kollaps.

– Det er klart at den dramatiske økningen i branner skyldes avskoging og annen menneskelig aktivitet. En intakt regnskog kan ikke brenne, og tidligere sa man at Amazonas hadde to årstider; den våte og den våtere. Men med økende avskoging har deler av Amazonas fått en tørkeperiode i året, sier generalsekretær i Regnskogfondet Øyvind Eggen i en e-post til VG.

Ifølge INPE (Brazil’s space research center) er det registrert 72.843 branner i Amazonas i år. En økning på 83 prosent fra samme periode i fjor.

Eggen mener utviklingen er skremmende, og kan få store konsekvenser.

– Denne skarpe økningen i skogbranner er veldig dramatisk. Forskning viser at Amazonas høyst sannsynlig har et vippepunkt hvor store deler av skogen vil kollapse på grunn av avskoging.

På grensen til kollaps

Han forklarer at rundt 19 prosent av brasiliansk Amazonas er avskoget.

– Noen studier antyder at en kollaps i sørlige og østlige deler av skogen kan skje ved 20–25 prosent avskoging. Vi har altså ikke mye mer skog å miste før konsekvensene kan bli katastrofale.

BEKYMRET: Generalsekretær Øyvind Eggen. Foto: Regnskogfondet

Han tror ikke utviklingen vil stoppe med det første dersom det ikke gjøres grep.

– En kollaps vil gjøre at store deler av skogen forsvinner og området går over til en tørrere tilstand, enten i form av savanner eller i aller verste fall ørkenlignende områder.

– Regnskogen lager sitt eget regn som den sprer ut over store områder. Når skogen ødelegges svekkes denne effekten. Dette vil forverre omfanget av skogbranner. Forskere advarer om at når skogen hugges og tynnes ut vil den bli så tørr at den kan miste evnen til å lage det regnet den må ha for å opprettholde seg selv. Den en gang så frodige regnskogen vil kunne ende opp som savanne eller i verste fall ørken, legger han til.

Presidenten får kritikk

Brasils president Jair Bolsonaro har fått kritikk for sin miljøpolitikk, og for ikke å ta utviklingen på alvor.

Bolsonaro har allerede sparket direktøren i INPE, og hevdet at antall branner de har oppgitt er «funnet på».

les også Brasils president med nytt angrep mot Norge: – De sponser hvaldrap

I et sending på Facebook onsdag beskyldte han miljøorganisasjoner for å starte branner for å skade ham og hans regjering, og for å få mer penger, skriver Reuters.

– Det er en latterlig uttalelse. Pinlig, sier Marcio Astrini i Greenpeace ifølge nyhetsbyrået.

– Økningen av avskogingen og brannene er et resultat av hans anti-miljøpolitikk, fortsetter han.

Tidligere presidentkandidat Mariana Silva kritiserte også presidentens uttalelser.

– Amazonasregnskogen brenner. Presidenten hevder at ikke-statlige organisasjoner kan stå bak. Denne uansvarlige holdningen bare forverrer miljøkatastrofen i Brasil.

Den norske regjeringen har dermed besluttet å stanse regnskogstøtten, og holder tilbake 300 millioner kroner som egentlig skulle bli gitt til Brasil. Det samme har Tyskland gjort.

Publisert: 22.08.19 kl. 01:13

