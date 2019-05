TRE ØYNE: Teppepytonslangen ble funnet på en motorvei nord i Australia. Arten er den mest utbredte pytonarten i landet, men denne skilte seg ut fra resten. Foto: Nt Parks and Wildlife

Slange med tre øyne ålet seg nedover motorvei i Australia

En australsk skogvokter fikk seg litt av et syn da en slange med tre øyne kom ålende ned veien.

Australia er kjent for sitt mangfoldige dyreliv, men en skogvokter nord i landet fikk øye på noe helt usedvanlig, selv i Australia.

En 40 centimeter lang baby teppepyton med tre øyne ålet seg ned en motorvei i byen Humpty Doo.

Slangen fikk kallenavnet «Monty Python», men døde etter en måned i fangenskap. Slangen ble tre måneder gammel.

– Det er bemerkelsesverdig at den var i stand til å overleve ute i det ville med en sånn deformasjon. Den slet med å få i seg føde før den døde forrige uke, sier skogvokteren Ray Chatto til The Northern Territory News.

Det ble tatt prøver av slangen og røntgenbilder viste at alle øynene var funksjonelle. The Northern Territory Parks and Wildlife Commission skriver på Facebook at det tredje øye utviklet seg naturlig og at det ikke er uvanlig med deformasjoner hos reptiler.

Slangeprofessor ved Universitetet i Queensland, Bryan Fry, sier til BBC at mutasjoner er en del av evolusjonen.

– Alle babyer har en form for mutasjon, denne er bare mer uvanlig. Jeg har ikke sett en slange med tre øyne før, men jeg har sett en teppepyton med to hoder i laboratoriet vårt, forteller Fry.

Teppepyton er i samme familie som pytonslanger. Arten blir mellom to og fire meter lange og veier 15 kilo. Arten er den mest utbredte pytonarten i Australia, ifølge Store norske leksikon.

