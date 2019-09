Grensehandelbutikk stengt - fant 10 år gammel mat

Grensehandelbutikken Storlien Handel ble stengt etter at det ble gjort funn av avfall, skadedyr og mat som gikk ut på dato for over ti år siden.

Åre kommune har stengt Storlien Handel på grunn av helsefare etter funn av avfall, skadedyr og mat som gikk ut på dato for over ti år siden, skriver Sveriges Radio.

Storlien ligger to kilometer fra grensen til Norge og tettstedet har siden år 2000 bygget opp handelen rundt grensehandel. Butikken har mange norske kunder.

Etter tips om juks ble det gjort undersøkelser i butikken og funnet skadedyr i alle lagre, insekt og melbiller, samt store mengder avfall. Det var generelt dårlig hygiene i hele butikken.

Matbutikken er stengt til 14. oktober.

GAMMEL MAT: Det ble gjort funn av utgått mat i butikken. Foto: Åre Kommune

Uryddig og uhygienisk

Miljøsjef i Åre kommune, Daniel Fackel, sier til VG at kommunen ser alvorlig på hendelsen og har anmeldt forholdet.

Han sier at butikken var uryddig og uhygienisk. Det ble også gjort funn av skadedyr.

Fackel sier videre at det ikke vanligvis ser slik ut i matbutikkene i kommunen.

Det har vært bedrevet omfattende ommerking og ompakking av mat, noe kommunen betegner som omfattende matsvindel.

– Når det gjelder merking har vi lagt merke til at noen varer enten ikke har noen merking, at det er ufullstendig merking eller at butikken har lagt på egne etiketter på varer og endret datoen selv, sier Fackel.

– Hvordan tenker dere at dette kan påvirke grensehandelen i Sverige?

– Vi vet at mange på andre siden av grensen drar til denne butikken for å handle. Allergener og annet som ikke er skrevet på innholdsfortegninger, kan innebære en fare for konsumentene om de er allergiske for nøtter og lignende. Om det ikke fremgår på merkingen av varene, da blir man villedet som konsument uansett om man kommer fra Sverige eller Norge.

Norske Mattilsynet har bidratt i granskingen, informerer Fackel.

Varer merket med salgsforbud

Miljøsjefen sier at kommunen har tatt hånd om en mengde matvarer.

– De ligger under Åre kommunes forvaring. Men ettersom det er så store mengder som lagres i butikken er de merket med salgsforbud. Det ligger bøter på 500 000 kroner (svenske kroner, journ anm.) om de åpnes.

Butikken får også bot på 100 000 svenske kroner om de åpner før 14. oktober.

– Etter 14. oktober må vi dra på plassen og kontrollere at de dårlige varene ikke er åpnet. Så får vi se fremover hvordan de har håndtert manglene, sier Fackel.

– Hva sier butikkeieren om situasjonen?

– Det jeg har hørt fra inspektører er at de ikke er spesielt fornøyde. Det er klart det er økonomiske aspekt i det her med tanke på at de må holde stengt.

Ifølge Fackel har vedkommende som driver butikken blitt stengt ned før, men åpnet etter hvert et nytt selskap.

– Vi stengte dem ned i fjor, sier han.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra butikkeierne. Til Sveriges Radio og NRK har eierne ikke ønsket å kommentere saken.

