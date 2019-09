Drapet på niåring rystet Chicago i 2015 - gjengmedlemmer må møte for retten

I BØNN: På åstedet for drapet på ni år gamle Tyshawn Lee samlet folk seg for å be, tenne lys og vise sin avsky mot henrettelsen den 7. november 2015 - fem dager etter drapet som fant sted på ettermiddagen 2. november. I spissen for gruppen Jedidiah Brown - leder av Young Leaders Alliance. Foto: Espen Rasmussen, VG