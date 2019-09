GRÅT I RETTEN: Ekspolitikvinnen Amber Guyger, som skjøt og drepte sin 26 år gamle nabo i fjor. Foto: Tom Fox / Pool The Dallas Morning News

Skjøt og drepte naboen: - Skulle ønske han drepte meg i stedet

– Det handlet ikke om hat. Det handler om at jeg var redd den kvelden, sier politikvinnen som skjøt og drepte sin 26 år gamle nabo i Dallas.

Amber Guyger (31) gråt og ristet da hun foran en fullsatt rettssal for første gang forklarte seg offentlig om hva som skjedde den septemberkvelden i 2018.

Hun hadde akkurat avsluttet et drøyt 13 timer langt skift da hun gikk inn i leiligheten til Botham Jean, en 26 år gammel regnskapsfører som satt og spiste iskrem i leiligheten sin sentralt i Dallas, og skjøt og drepte det hun trodde var en innbruddstyv i leiligheten hennes i etasjen under.

Drapet var det siste i en lengre rekke saker der ubevæpnede svarte menn og tenåringer har blitt drept av hvite amerikanske politifolk.

I kjølvannet av drapet var det protester i gatene, spesielt etter at påtalemyndigheten først siktet Guyger for uaktsomt drap.

DREPT: Den 26 år gamle regnskapsføreren Botham Jean. Foto: Jeff Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

Nå er hun imidlertid tiltalt for forsettlig drap, og risikerer livstid i fengsel hvis hun blir dømt.

– Jeg skulle ønske det var han som hadde våpenet og drepte meg i stedet. Jeg ville aldri ta livet til en uskyldig person. Dette handler ikke om hat, det handler om at jeg var redd den kvelden, fortklarte en gråtkvalt Guyger ifølge Reuters.

– Skjøt for å drepe

Ekspolitikvinnen var det første vitnet forsvarerne hennes kalte inn i forbindelse med den høyprofilerte rettssaken, som har pågått siden mandag.

Ifølge the Guardian fortalte hun at hun vokste opp i et lite hus i forstaden Arlington utenfor Dallas, at hun spilte i skolebandet, og at hun alltid hadde drømt om å tjenestegjøre i politiet.

– Jeg ville bare hjelpe folk, og dette var en jobb jeg tenkte jeg kunne hjelpe folk i, sa Guyger, som fikk sparken i kjølvannet av drapet.

Forsvarerne hevder hun skjøt i selvforsvar fordi hun trodde Jean, som arbeidet som regnskapsfører i Dallas, var en innbruddstyv.

GRÅT: Bertrum Jean, far til drepte Botham Jean, under rettssaken mot Amber Guyger. Foto: Tom Fox / Pool The Dallas Morning News

De hevder at etasjene i leilighetskomplekset er tilnærmet identiske, og sier det har vært vanlig at leieboerne parkerer i feil etasje eller prøver å komme seg inn i feil leilighet.

Guyger fortalte juryen at da hun puttet nøkkelen i det hun trodde var låsen på sin egen leilighet, åpnet døren seg fordi den ikke hadde vært fullstendig lukket.

I frykt for et innbrudd trakk hun tjenestevåpenet sitt og gikk inn. Hun sier hun så noen der inne og sa «Hendene i været! Få se hendene dine!»

Videre sier hun at hun ikke kunne se Jeans hender, og at han begynte å nærme seg henne «i stor fart». Hun sier hun skrek «Hei, hei, hei!» rett før hun skjøt.

Hun sier det var meningen å drepe ham da hun først åpnet ild, slik hun hadde blitt trent til å gjøre.

– Jeg var redd for at han skulle drepe meg, sa hun.

Spiste is

Aktor ville vite hvorfor Guyger ikke rygget unna og ringte etter forsterkninger da hun mistenkte et innbrudd, skriver CNN. Hun svarte at det å gå inn i leiligheten «var den eneste muligheten hun kunne komme på».

Det ble også satt spørsmålstegn ved hvordan Guyger kunne overse flere tegn på at hun var på feil sted, og aktor antydet at hun ble distrahert av tekstmeldinger med seksuelt innhold hun hadde mottatt fra en politikollega.

Påtalemyndigheten sier også at Jean på ingen måte utgjorde noen trussel for Guyger, og merker seg at han satt i stuen sin og spiste iskrem da hun gikk inn i leiligheten hans.

